Eboli, tanta paura per una bambina

Ad Eboli ( Salerno), tanta tantissima paura per una bambina, una ragazzina , come riporta il Mattino di Napoli, e’ rimasta chiusa in auto. I genitori, hanno tentato invano di aprire il veicolo ma niente da fare, ne’ la chiave ne’ il telecomando funzionavano, Lacrime ed Urla della piccola che si e’ spaventata molto, alla fine i genitori che non hanno mai perso la calma, hanno chiamato Carabinieri e Vigili del Fuoco per essere aitati in questa triste e paurosa vicenda. Per la cronaca nemmeno i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire gli sportelli ed alla fine hanno dovuto rompere il vetro. Una storia a lieto fine con la piccola che non ha mai perso conoscenza durante la lunga attesa