ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: CONCLUSO IL LAVORO DI VERIFICA DEGLI UFFICI CENTRALI DELLA I, IV E V CIRCOSCRIZIONE

Si è concluso il lavoro degli uffici centrali della prima, quarta e quinta circoscrizione per la verifica dei voti di lista, l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti nei rispettivi quartieri con i relativi presidenti. Per la prima circoscrizione, presieduta dal magistrato Domenico Armaleo è stato proclamato presidente il candidato Giovanni Scopelliti, con 5414 voti, collegato alle liste n.1 PDR Sicilia Futura, n. 2 Antonio Saitta sindaco di Messina, n. 7 LiberaMe Saitta sindaco, n. 10 Scopelliti Giovanni presidente I circoscrizione, n. 12 PD Partito Democratico. Consiglieri eletti: 1) Giuseppe Gulletta, candidato presidente non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come introdotto dalla L.R. 11 agosto 2016 n. 17; 2) Crupi Antonino, lista n. 12 PD Partito Democratico; 3) Spuria Antonino, lista n. 12 PD Partito Democratico ; 4) Merlino Andrea, lista n. 14 Movimento ilblogdellestelle.it; 5) Crottogini Mario, lista n. 9 Forza Italia Berlusconi; 6) Culici Giovanni, lista n. 9 Forza Italia Berlusconi; 7) Manganaro Alfredo, lista n. 1 PDR Sicilia Futura; 8) Pietroburgo Maurizio, lista n. 10 Scopelliti Giovanni presidente I circoscrizione; 9) De Luca Francesco, lista n. 2 Antonio Saitta sindaco di Messina.

Nella quarta circoscrizione, presieduta dal magistrato Letteria Silipigni è stato proclamato presidente il candidato Alberto De Luca, con 9179 voti, collegato alle liste n. 2 Idea Sicilia Popolari e Autonomisti, n. 5 Fratelli d’Italia, n. 6 #Diventerà bellissima Bramanti sindaco, n. 7 Insieme per Messina ME, n. 10 Ora Messina, n. 11 Peloro 2023, n. 14 Con Maria Fernanda Gervasi per la IV circoscrizione, n. 15 Bramanti sindaco per Messina e n. 16 Forza Italia Berlusconi. Consiglieri eletti: 1) Placido Smedile, candidato presidente non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come introdotto dalla L.R. 11 agosto 2016 n. 17; 2) Coletta Renato, Lista n. 1 Movimento ilblogdellestelle.it; 3) Lauro Nicola, lista n. 7 Insieme x Messina ME; 4) Caliri Pietro, lista n. 4 PD Partito Democratico; 5) Buda Debora, lista n. 6 #Diventerà bellissima Bramanti sindaco; 6) Melita Francesco, lista n. 14 con Maria Fernanda Gervasi per la IV circoscrizione; 7) Giannetto Antonio, lista n. 16 Forza Italia Berlusconi; 8) Manganaro Santa, lista n. 10 Ora Messina; 9) Cucinotta Giuseppe, lista n. 15 Bramanti sindaco per Messina.

Nella quinta circoscrizione, presieduta dal magistrato Fabio Pagana, è stato proclamato presidente il candidato Ivan Cutè, con 8651 voti, collegato alle liste n.1 #Diventerà bellissima Bramanti sindaco, n. 3 Fratelli d’Italia, n. 5 Bramanti sindaco per Messina, n. 6 Ora Messina, n. 7 Forza Italia Berlusconi, n. 11 Idea Sicilia Popolari e Autonomisti, n. 14 Peloro 2023 e n. 19 Insieme per Messina ME. Seggi attribuiti e consiglieri eletti: 1) Franco Maria Laimo, candidato presidente non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come introdotto dalla L.R. 11 agosto 2016 n. 17; 2) Rossellini Gabriele, Lista n. 15 Movimento ilblogdellestelle.it; 3) Barbaro Carmelo Manuel, lista n. 6 Ora Messina; 4) Picciotto Giuseppe, lista n. 16 PD Partito Democratico; 5) Tavilla Francesco, lista n. 6 Ora Messina; 6) Di Gregorio Maurizio, lista n. 16 PD Partito Democratico; 7) Fama Letterio, lista n.14 Peloro 2023; 8) Bucalo Giovanni, lista n. 7 Forza Italia Berlusconi; 9) Fulco Lorena, lista n. 1 #Diventerà bellissima Bramanti sindaco.