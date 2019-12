Frana sull’amalfitana: Si è tenuto ieri mattina presso la Prefettura di Salerno l’incontro urgente per risolvere le criticità legate alla viabilità lungo la SP2 e la SP 366 “Agerolina, dovute alla frana che di recente ha interessato la SS163 nel Comune di Maiori, interrompendo la percorribilità dell’arteria viaria.

La Regione Campania ed il Comune di Maiori stanno intervenendo per la messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana. Una ditta specializzata sta lavorando lungo il costone, ma i lavori almeno per il momento non permetteranno la riapertura della strada provinciale. Per questo motivo è stato stilato un piano per agevolare la circolazione dei mezzi pubblici, sia attraverso le arterie provinciale che via mare.

Frana sull’amalfitana: Sita e Travelmar in aiuto per fronteggiare l’emergenza

La SITA si è impegnata a potenziare già da oggi le corse che passeranno attraverso l’unica arteria alternativa SP2 – il valico di Chiunzi ed il Comune di Corbara – nonché per collegare Salerno con Cetara e consentire l’interscambio via mare Cetara/Minori e la successiva corsa da Maiori ad Amalfi sia nei nei giorni feriali che nei festivi.

Anche la TRAVELMAR si è resa disponibile ad istituire servizi straordinari di collegamento trai porti di Maiori e Cetara ( e viceversa), in coincidenza con le corse della SITA. Qualora l’emergenza dovesse protrarsi la società ha dato la disponibilità ad anticipare i servizi di collegamento marittimi previsti per marzo al mese di gennaio.