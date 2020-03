Frattamaggiore, IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CITTADINE- Lo ha annunciato il Sindaco Marco Atonio Del Prete con una nota social:

-DI seguito, la comunicazione ufficiale del Primo cittadino di Frattamaggiore:

[IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CITTADINE] Con la pulizia straordinaria di tutti i locali aperti al pubblico, pubblici e privati, sono iniziate anche le operazioni di igienizzazione delle strade e piazze cittadine che proseguiranno nei prossimi giorni. Come già detto ieri, continueremo a mettere in campo ogni misura idonea a prevenire e contrastare la diffusione del #coronavirus. ✅Niente allarmismi, ma livello di attenzione sempre molto alto. Abbiate fiducia nelle Istituzioni. Insieme supereremo questo momento difficile.

