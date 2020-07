Ora, con l’uscita dalla fase più critica, riprendiamo il percorso interrotto.

𝗜𝗹 𝟮𝟯 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝘀𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼.

Nonostante l’organico sia carente in tutti i settori della macchina amministrativa, abbiamo deciso di investire prioritariamente nella Polizia locale.

Quanti di voi mi hanno chiesto in questi anni più controlli sul territorio?

Quante mamme più agenti fuori le scuole?

Quante volte ci siamo lamentati per il traffico e le auto parcheggiate in divieto di sosta?

E quante volte ci è stato risposto “Non c’è personale”!

Ecco, sono solo esempi, ma che rendono pienamente l’idea di come

questa nostra scelta sia un atto dovuto nei confronti della Città per garantire maggiore vivibilità per tutti.”