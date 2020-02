Si consiglia pertanto, a tutte le persone che sono rientrate in Città dalle zone GIALLE (non sottoposte a quarantena, a differenza dei comuni ricadenti in zona rossa), di mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia e osservare un periodo di monitoraggio della propria condizione di salute, non inferiore a 14 giorni.

Le zone GIALLE sono: LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, PIEMONTE, VENETO, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LAZIO