Maratonina Città di Boscoreale 2020 – 6^ edizione – 01.03.2020

I recenti problemi sanitari nazionali che hanno interessato anche la Campania hanno messo in allarme l’amministrazione che non si sente legittimata a concedere l’autorizzazione allo svolgimento della gara, in quanto la stessa raggruppa un gran numero di persone. La gara è stata rinviata a data da destinarsi.