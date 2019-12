Natale al Castello di Lettere

Siamo tra i 5 Mercatini di Natale in Campania che vale la pena visitare secondo il Il Mattino. 😱Ma non è fantastico??Tanti sforzi e sacrifici premiati, anche se la soddisfazione più bella resta vedere il fiume di persone che ogni sabato e domenica sale a Lettere, la felicità dei più grandi e la meraviglia dei più piccini nell'incontrare Babbo Natale e provare un'esperienza unica in un contesto magico! 🏰🎄🎅✨⏳ Restano solo 5 appuntamenti per vivere o rivivere il #natalealcastellodilettere, non perdete la magia!✅ Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre ✅ Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre✅ Giovedì 26 Dicembre🏠🏠🏠🏠🏠🏠- Artigianato locale- Cucito creativo- Decorazioni natalizie- Arte napoletana e presepi- Arte sacra- Prodotti solidali- Idee regalo- Piatti della tradizione e cibo di strada- Stand per celiaci- Spettacoli, personaggi delle fiabe e animazione per bambini- Babbo Natale e la sua casettae tanto, tanto altro…💝🎁🛍🎟 I bambini fino a 10 anni entrano gratis, biglietto intero 3 €.🅿 Parcheggio custodito e possibilità di accoglienza e soggiorno per pullman e comitive.Vi aspettiamo!#natalealcastellodilettere

