Napoli insorge – Il popolo napoletano non ci sta e scende nuovamente in strada per protestare contro le misure restrittive imposte dal governo. La protesta pacifica, è iniziata in Piazza del Plebiscito per poi dirigersi verso il palazzo della Regione Campania, a Santa Lucia con il benestare delle forze dell’ordine.

Di seguito le prime foto.

Seguiranno aggiornamenti.

