STATI GENERALI DELLA MUSICA EMERGENTE – SUONI GIOVANI del SUD Napoli, 10 e 11 Maggio 2019 Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali – Università di Napoli Federico II e Disco Days.

Comunicato Stampa

“DiscoDays | Fiera del Disco e della Musica. L’evento è promosso da MEI Meeting delle Etichette Indipendenti, Osservatorio Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’ Università di Napoli Federico II, DiscoDays e Napule’s Power, con il patrocinio del Comune di Napoli, Agenzia Nazionale Giovani, ANCI, SIAE, Nuovo Imaie.

L’iniziativa partenopea nasce sull’onda del successo degli Stati Generali della Musica Emergente di Roma, ideati e organizzati da Giordano Sangiorgi e Luca Fornari, rispettivamente del Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza (MEI) e del Circuito Teatri Lazio (ATCL), con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale Giovani e della Regione Lazio, Lazio Sound.

Durante l’ultima edizione degli SGdME è emersa l’esigenza di fare il punto sulle produzioni artistiche e gli scenari musicali che stanno caratterizzando il Sud Italia. L’idea è di aprire un confronto pubblico e raccogliere le istanze dei professionisti della musica coinvolti, tra i principali protagonisti dell’indotto di un processo economicamente sempre più rilevante nel nostro Paese.

L’obiettivo è di redigere un Manifesto, individuando 10 punti utili al “Rilancio della Musica Emergente del Sud, in Italia e in Europa” e di promuovere una futura Legge sulla Musica Italiana. Il tema risulta particolarmente attuale anche in riferimento al dibattito scaturito in questi mesi su una possibile legge che regolamenti l’emissione radiofoniche dando una priorità alle produzioni italiane.

Sul tema delle politiche pubbliche di sostegno alla creazione musicale, interverrà all’iniziativa Andre’ Cayot del Ministero della Cultura Francese.

L’iniziativa è sostenuta anche da: AIA – Associazione Italiana Artisti, i promoter di Anat – Asmea, le Indies di AudioCoop, Campania Music Commission, i responsabili di Classic Rock On Air, il circuito di It Folk, Iuppiter.eu, Radio Marte, F2 Radio Lab, Startup Music Lab e Creative Lab Napoli, Rete dei Festival, MVO Concerti, Suono, Videometrò, Classic Rock, Freak Out, Vinile e Prog, i musicisti indipendenti associati di MIA e i club e le discoteche del SILB.

Il Programma degli incontri e dei concerti:

Venerdì 10 maggio

Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II

Giovani e Musica: segnali e visioni dell’universo sonoro | Promosso dall’Osservatorio Giovani (OTG).

Ore 16.00

Introduce e modera: Lello Savonardo (Coordinatore Osservatorio Giovani – Università di Napoli Federico II)

Saluti di: Stefano Consiglio (Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali – Università Federico II), Alessandra Clemente (Assessore Comune di Napoli) e Domenico De Maio (Direttore Agenzia Nazionale Giovani)

Ore 16.30

Tavola rotonda con: Renato Marengo (Classic Rock on Air) – Sergio Brancato (Università di Napoli Federico II) – Alex Giordano (Università di Napoli Federico II) – Nicola Iuppariello (DiscoDays) – Avv. Ferdinando Tozzi (Avv. diritti d’autore e presidente Campania Music Commission), Dario Sansone (Foja) – La Terza Classe – Giulio Di Donna (Freak Out) – Lucariello.

Sabato 11 maggio

Sala DiscoDays, Complesso Palapartenope – Napoli

Ore 11.00

Saluti di: On. Luigi Gallo (Presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati), Lello Savonardo (Coordinatore Osservatorio Giovani – Università di Napoli Federico II) e Avv. Ferdinando Tozzi (Avv. diritti d’autore e presidente Campania Music Commission), Nicola Iuppariello (DiscoDays).

Intervento di Andre’ Cayot (Consulente del Ministero della Cultura Francese sulle politiche pubbliche di sostegno alla creazione musicale), introdotto da Marco Staccioli (Festa della Musica) sui temi della Legge sulla Musica e del sistema musicale francese.

A seguire, confronto/dibattito tra realtà istituzionali e operatori del settore del Sud Italia.

Introduce: Luca Fornari; Modera: Giordano Sangiorgi.

Hanno confermato la loro presenza: Giulio Di Donna, Lorenzo Sciarretta (Lazio Sound), Gianni Cottafavi (Responsabile del Servizio Cultura e Giovani Regione Emilia-Romagna), Giuseppe Marasco (It – Folk), Guido De Beden (Rete dei Festival), Angelo De Cave (Anat – Asmea), Carlo Testini (Arci), Marco Mori (AudioCoop), Federico Montesanto (MIA), Marco Staccioli (Ass. Italiana Promozione Festa della Musica in Italia), Maurizio Pasca (Silb), Jonathan Giustini (Web Radio Radio Elettrica), Vincenzo Russo (Discodays, Veragency, MVO Concerti), Rocco Pasquariello (Marocco Music), Massimo Addes (Europress, Kdg Italy Trading), Luca Guidobaldi (Nctm), Luigi Aveta (Rai TgR Campania), Peppe Ponti (Suonidelsud), Francesco Vaccaro (Tuttorock), Cristian Orlandi (Undone Project), Carmine Aymone (Corriere del Mezzogiorno – Mostra Rock!), Velia Russo (Shesaid.so, direttrice di produzione), Donato Zoppo (Synpress44), Claudio Poggi (Marechiaro Ed. Musicali), Lucariello, Massimo Bonelli (iCompany-1 Maggio), Enrico Deregibus (Premio dei Premi).

Conclusioni di: Giordano Sangiorgi.

Ore 15.00

Confronto con gli artisti del Napule’s Power

Introduce: Renato Marengo; Modera: Lello Savonardo; con: Lino Vairetti, Tony Esposito, Fausta e Corrado della Nccp, Jenny Sorrenti, Donella Del Monaco, Cantori di Carpino, Ciccio Merolla, Antonio Principe De Carmine, Frank Carpentieri.

Ore 16.00

Concerto di alcune significative realtà emergenti a Napoli, in Campania e nel Sud con giovani artisti indipendenti: Valentina Balistreri, Bruno Bavota, Giovanni Block, Francesca Fariello, Ivanò, Manco, Greg Rega, Alessandro Santacaterina, Tueff, Zephiro, Greta Zuccoli.

Il link con tutte le adesioni: https://bit.ly/2GU0cwo