Natale a Scafati 2019, i dettagli

Natale e’ alle porte, l’Am Comunale a nome del Sindaco , svela con un comunicato gli scenari:

Questa mattina abbiamo presentato alla stampa la rassegna degli eventi che allieteranno le imminenti festività natalizie degli scafatesi. Non posso nascondere, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, la soddisfazione per essere riusciti, nonostante le note difficoltà economiche e finanziarie del nostro Ente, a presentare un cartellone di iniziative e manifestazioni che interesseranno varie aree del territorio. Non avremmo potuto fare tanto se non avessimo avuto la collaborazione e la disponibilità delle #comunità parrocchiali, delle scuole di musica e di associazioni del territorio che hanno contribuito significativamente alla predisposizione di questa rassegna, condividendo con noi le loro iniziative.

Il nostro obiettivo è dare un segnale forte alla città, un segnale di riscatto, di rinascita, a testimonianza di un percorso in salita che pian piano stiamo tentando di tracciare. Come l’albero di Natale allestito da A.c.s.e. nel cuore della città, in quella piazza Vittorio Veneto che vogliamo torni ad essere punto di incontro ed aggregazione per giovani e meno giovani e che ha un significato di attenzione ed interesse all’ambiente. Da parte nostra stiamo profondendo ogni sforzo per risollevare le sorti di questo territorio. Sapevamo che non era facile amministrare in questa fase, ma abbiamo deciso di accettare la sfida, di metterci comunque la faccia e di provare a lavorare per garantire un futuro più dignitoso a questa città. Come per l’Italia nel dopoguerra, Scafati ha bisogno della collaborazione di tutti per riscattarsi. Abbiamo bisogno di braccia e volontà, abbiamo bisogno soprattutto della fiducia degli scafatesi. Abbiamo da superare ancora uno scoglio: il rischio del dissesto finanziario. Siamo ottimisti. Andiamo avanti per la nostra strada sperando che la Corte dei conti approvi il piano di riequilibrio finanziario, continuando a lavorare per Scafati, che merita di ritornare ad essere la prima città dell’Agro sarnese nocerino.