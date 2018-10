Nuovo incontro Amministrazione comunale e commercianti in vista del Natale

Si è tenuta, nel pomeriggio di oggi, presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli una nuova riunione tra il sindaco Adamo Coppola e i rappresentanti dei commercianti. Erano presenti anche gli assessori Roberto Mutalipassi e Rosa Lampasona; i consiglieri Luigi Framondino (presidente Commissione Commercio) e Maristella Buonora. E’ stato un incontro interlocutorio nel quale è stato illustrato, alla presenza delle associazioni che lo realizzeranno e del funzionario dell’Ufficio Turismo, il progetto del “Natale gentile” che l’Amministrazione comunale metterà in campo, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019. Interesserà il centro cittadino, nel senso più ampio del termine quindi Piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, via Piave, via Mazzini, Piazza della Mercanzia, via Patella, oltre al centro storico ed il castello. Le luminarie ed altre iniziative ricomprenderanno ovviamente l’intera città. Dopo alcune riserve iniziali, sono stati numerosi gli esercenti che si sono detti disposti a dare un contributo per arricchire il già ricco cartellone delle iniziative natalizie, nel quale molto importanza la rivestiranno i bambini (il programma dettagliato verrà reso noto nei prossimi giorni). E’ stata data la disponibilità da lunedì a mercoledì della prossima settimana agli esercenti di formalizzare le proprie istanze all’Ufficio Turismo del Comune. Si è discusso anche dei varchi elettronici. In particolare, il sindaco ha riferito che verranno rivisti giorni ed orari di funzionamento del varco di via Flavio Gioia. Lo stesso verrà corredato di un display luminoso, in uso nelle grandi città, dal quale l’utente potrà facilmente dedurre se il varco è o meno attivo. Al vaglio anche l’inversione del senso di marcia su via Granatelle e l’istituzione di strisce bianche su via Riviera Antonicelli, con disco orario.