Al Belvedere di San Leucio dal 25 al 27 ottobre le tre giornate del “Premio Scuola Digitale”. Riconoscimenti ai progetti più innovativi presentati dalle scuole campane.

Nella magnifica cornice del Belvedere di San Leucio, dal 25 al 27 ottobre, si svolgerà la fase regionale del Premio Scuola Digitale, appuntamento che rientra nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), ovvero il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.

All’interno del Progetto Nazionale Scuola Digitale (PNSD) sono state selezionate 24 scuole in tutta Italia per organizzare tre giorni di iniziative e confronti per raccontare ed approfondire i temi del PNSD con laboratori, biblioteche, atelier, buone pratiche, gare di innovazione e gare di idee per le scuole. L’Istituto “Giordani” di Caserta, diretto da Antonella Serpico, è “Scuola-Polo Regionale” per aver curato e realizzato la fase regionale del Premio Scuola Digitale, in programma dal 25 al 27 ottobre prossimi.

In questa occasione al Belvedere di San Leucio saranno presenti alcuni dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), l’assessora regionale all’Istruzione, Lucia Fortini, e la direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese. Nel corso di questo evento saranno presentate le idee vincitrici della fase provinciale della regione Campania per definire il team vincitore che parteciperà alla fase nazionale.

A sancirlo ufficialmente è una delibera proposta dall’assessora all’Istruzione, Maddalena Corvino, e approvata dalla Giunta Comunale, con la quale si concede proprio il Belvedere a titolo gratuito per lo svolgimento di questa importante manifestazione. Il Premio Scuola Digitale è una competizione tra scuole che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche di secondo grado, con il coinvolgimento attivo degli studenti che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.

Soddisfatta l’assessora comunale all’Istruzione, Maddalena Corvino, ha dichiarato: