Previsioni Meteo per la Giornata del 24 Dicembre 2018

Domani vigilia di Natale, 24 dicembre 2018, giorno molto importante anche perche’ le persone sono solite, in particolare nelle prime ore del pomeriggio a concedersi un tour per i negozi con i tradizionali auguri e brindisi prima del Cenone con amici e parenti. Nella giornata di domani, in Campania, la situazione Meteo, non dovrebbe essere delle migliori, infatti oltre al freddo tipico di questo periodo e’ prevista una giornata molto particolare tra nuvole e pioggia, infatti sono previste anche delle precipitazioni in alcuni momenti della giornata, non proprio una vigilia positiva in alcune zone dove la pioggia bagnera’ sicuramente molte citta’ della Regione. Fortunatamente non sono previste fortissime precipitazioni o temporali, un clima ed una situazione gestibile che pero’ andra’ a creare qualche problema a molti cittadini che vogliono passeggiare per le strade in tranquillita’ per i tradizionali auguri di Natale.