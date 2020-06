Eboli – Prima spiaggia libera fruibile a Marina di Eboli – Casina Rossa via Giannattasio. La nota del Sindaco Massimo Cariello:

“Da sabato 13 giugno, per tutta la giornata e fino alle ore 20.00, ogni giorno sarà possibile fruire della prima spiaggia libera a Marina di Eboli – Casina Rossa in via Giannattasio.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione, fino ad esaurimento delle disponibilità degli stalli.

È possibile prenotare, contattando il numero 391 488 4541 (riferimento del Nucleo Comunale di Protezione Civile) dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30.