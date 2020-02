SMCV – Il 15 febbraio la seconda semifinale live del Pluff! Contest 2020 al Club 33 Giri.

comunicato stampa

“Sabato 15 febbraio 2020, a partire dalle 21, l’associazione culturale Club 33 Giri ospiterà la seconda semifinale del Pluff! Contest, sul palco saliranno: Lavilla, Weah, Anna e Clemente Ruotolo. Ospite speciale in giuria: Daniele Ruotolo, frontman della band Malmö e tecnico del suono. Il concerto si svolgerà nella sede dell’associazione, in via Perla (Central Park, incrocio con via Jan Palach) a Santa Maria Capua Vetere (Ce). ll contest ideato e organizzato dal collettivo sammaritano, in collaborazione con la piattaforma Musplan, per scegliere la band che aprirà la nona edizione del festival “La Musica può fare” che si terrà a giugno 2020 in provincia di Caserta.

L’associazione culturale no profit Club 33 Giri e la piattaforma di scouting musicale Musplan hanno deciso di lanciare quest’anno, per dare spazio a band e artisti emergenti, il ‘Pluff! Contest’ 2020. L’obiettivo del contest è proprio quello di promuovere, valorizzare, sostenere e dare spazio a band/cantautori/cantautrici che avranno la possibilità di esibirsi in occasione della nona edizione del festival ‘La Musica può fare’ che si terrà a giugno 2020 in provincia di Caserta. La prima fase di selezione online ha registrato più di sessanta iscrizioni di band e artisti provenienti da tutta Italia. Il collettivo del Club 33 Giri ha scelto sedici band da portare in semifinale. Alle band selezionate è offerta la possibilità di esibirsi dal vivo, da gennaio ad aprile, sul palco dell’associazione. Durante ogni semifinale verrà scelta una band che parteciperà alla finale live di maggio. Ad esibirsi saranno quattordici band campane e due provenienti da altre regioni italiane.

La prima semifinale, tenutasi a gennaio, ha visto la partecipazione delle band Iomolotov, ielloston, Paduano e Alca Impenne. A vincere questo appuntamento sono stati gli IomolotovIl prossimo appuntamento si terrà sabato 15 febbraio 2020 e saliranno sul palco Lavilla, Weah, Anna e Clemente Ruotolo. Progetti tutti diversi e tutti ugualmente interessanti che si presentano al pubblico attraverso la proposta di brani inediti. Non solo una serata di musica dal vivo, ma uno spazio di condivisione aperto e dinamico per potersi confrontare e per poter arricchire il proprio bagaglio di esperienza musicale: questo l’intento principale dell’associazione nel proporre ai propri soci quattro live durante i quali si alternano così tante band, concerti assolutamente unici e imperdibili. La terza semifinale si terrà il 14 marzo e si esibiranno LUK, Ivo Mancino, CheekboneZ e Ovest di Tahiti, band pugliese, la prima proveniente da fuori regione. L’ultima semifinale, infine, si terrà sabato 4 aprile e saliranno sul palco Greet me your sister, Novaffair, Frank Hall e Flat Bit, band proveniente dalle Marche.”