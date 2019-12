Scafati, da oggi il Presepe Vivente in citta’

Lo ha annunciato il Comune con una nota social:

Oggi ricominciano i momenti di aggregazione, di cultura e di fede nella nostra città; questa sera inizia il presepe vivente organizzato dal santuario Madonna dei Bagni, presso la fonte miracolosa, insieme alla comunità bagnese e domani sera il presepe vivente organizzato dalla parrocchia S. Maria delle vergini, in Piazza V. Veneto, insieme alla comunità parrocchiale.

Sarà bello ritrovarsi in questi luoghi suggestivi che fanno parte della nostra tradizione.

Io sarò presente e invito tutti i cittadini di scafati e dei paesi limitrofi a visitare questi presepi frutto di un impegno straordinario e di un forte senso di appartenenza e di amore per le proprie radici.