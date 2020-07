Scafati– “Cari cittadini , in merito alla questione dei lavori di dragaggio, che stanno interessando i canali Bottaro e Cortile Casa Dodici, ci tengo a precisare che, insieme all’assessore al fiume Sarno dott. Alessandro Arpaia, abbiamo più volte incontrato la Gori, l’Ente idrico campano e il consorzio di bonifica chiedendo in modo fermo di trovare una soluzione allo scarico a cielo aperto di acque reflue di Via Montegrappa nel canale Bottaro che insiste da oltre trent’anni. I nostri tecnici hanno suggerito di incanalare tale scarico nella fognatura di Via Diaz.

Proprio oggi l’ennesima sollecitazione attraverso una missiva in cui chiediamo un ulteriore e risolutivo incontro con i soggetti interessati ai quali chiederemo un cronoprogramma dei lavori.

Stiamo lavorando intensamente per trovare soluzioni legali e definitive a problemi che insistono sul nostro territorio da decenni e questo rende più arduo il nostro compito ma siamo convinti di riuscire a risollevare la nostra città.”