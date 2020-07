Scafati – “REDDITO DI CITTADINANZA – partecipazione ai progetti del Comune di Scafati.

Con L. 28/3/2019 n. 26 è stata istituita la misura del reddito di cittadinanza che al comma 15 stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire, nell’ambito del patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni utili alla collettività in ambito sociale, culturale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Questa mattina abbiamo approvato la delibera di giunta con la quale, i beneficiari di tale misura, sosterranno il comune di scafati nella realizzazione di alcuni progetti relativi a: Biblioteca Comunale, guardiania dei luoghi pubblici, tutela e valorizzazione del verde pubblico, sicurezza scolastica, supporto ai dipendenti comunali e alle attività dell’ente e supporto e compagnia agli anziani.

Ringrazio la responsabile del settore Politiche sociali dott. ssa Anna Sorrentino, l’assessore al ramo dott. Raffaele Sicignano e l’assessore al personale dott.ssa Nunzia Di Lallo per il prezioso lavoro svolto affinché questa iniziativa possa concretizzarsi.”