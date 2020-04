Somma Vesuviana, i dettagli sulle attivita’ di ristorazione:

Arriva una nota riassuntiva del primo cittadino Salvatore Di Sarno sull’ordinanza della regione campania sulle attivita’ di ristorazione:

Dal 27 #aprile 2020 e fino al 3 #maggio 2020, su tutto il territorio della Campania sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie. Per bar e pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00. Le attività possono essere espletate per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio;