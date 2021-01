Torre del Greco – Salvi per miracolo gli occupanti di un appartamento in Vico Trotti. Si tratta di tre persone, due anziani di 82 anni e il loro figlio disabile di 50 anni. Il solaio del loro appartamento è crollato. Fortuna ha voluto che tutti gli occupanti dell’abitazione si trovassero in un’altra ala dell’immobile. L’appartamento è stato dichiarato inagibile; i tre sono stati trasferiti momentaneamente in albergo in attesa di una sistemazione più stabile. Sul posto tecnici e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area.

