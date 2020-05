Vico Equense è Bandiera Blu 2020 – Un grande riconoscimento quello ottenuto dalla città capitanata da Andrea Buonocore. La candidatura a tale riconoscimento significa avere il possesso di una serie di importanti caratteristiche quali la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, la pulizie delle spiagge, la gestione dei rifiuti, l’educazione ambientale e l’informazione, le iniziative per la difesa dell’ambiente e tanto altro ancora.

Campania promossa a pieni voti

Campania promossa a pieni voti. In penisola sorrentina bandiera blu non solo Vico Equense, ma anche Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento ed Anacapri. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio, Casal Velino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, Positano, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati.

Vico Equense, al primo posto dei comuni virtuosi campani per la raccolta differenziata

Vico Equense, per ciò che concerne la raccolta differenziata è al primo posto dei comuni virtuosi della Campania. Tante sono state negli ultimi anni le iniziative messe in campo per la tutela ambientale anche in collaborazione con la Lega Navale, Marevivo e AVF, associazioni ambientaliste, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza – nucleo sommozzatori, i sub che fanno capo al Comando di Polizia Municipale di Vico Equense e la Sarim.

Inoltre l’impianto di depurazione posto a Punta Gradele raccoglie gli scarichi fognari e le acque piovane provenienti da ben cinque comuni della penisola sorrentina, restituendo al mare acque pulite e batteriologicamente pure secondo i parametri di legge.