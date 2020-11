Vico Equense: Nuovo report del C.O.C.: altri 23 casi. Aumentano i contagi: sono 158-La nota apparsa sui canali ufficiali del comune:

Vico Equense – La curva dei contagi fa fatica a diminuire. Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedi scorso, 10 novembre, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 23 unità, che porta il totale a 158. Si ricorda, altresì, che da domani, 15 novembre, la Campania diventa zona rossa. Dunque da domenica sarà vietato qualsiasi spostamento, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità. Chiudono definitivamente al pubblico bar e ristoranti che possono lavorare solo con l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. Vale lo stesso per le altre categorie commerciali, fatta eccezione per supermercati, alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Sospese tutte le attività sportive. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti. Per uscire sarà necessaria l’autocertificazione anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune.