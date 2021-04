Piazzetta Milù, Stella Michelin in territorio stabiese

Un ambiente raffinato, un’elegante ospitalità e una cucina avanti anni luce sono i punti forti di Piazzetta Milù, il ristorante stellato in territorio stabiese della famiglia Izzo. Lo Chef è Maicol, il più giovane della famiglia che, a soli 26 anni, ha conquistato la sua prima Stella Michelin.

Con Maicol, alla conduzione di Piazzetta Milù, gli altri due fratelli Izzo:

Emanuele (il maggiore dei fratelli), grande esperto di vini, delegato AIS per la Penisola Sorrentina e Capri, sommelier dell’anno 2018 in Campania per Il Mattino, miglior sommelier d’Italia 2019 per Identità Golose, tra i 35 best under35 d’Italia per il Gambero Rosso, tra i 15 sommelier più apprezzati dalla critica gastronomica italiana;

Valerio, responsabile di sala e vero manager della famiglia Izzo, grande esperto del mondo dei cocktail, sommelier AIS, assaggiatore Onaf ed esperto mixology JTR. Nel 2020 ha dato vita a Shub, un Cocktail Bar e Vineria di pregio nel centro storico di Sorrento.

Emanuele Izzo: “Il nostro desiderio è quello di offrire alla nostra clientela lo stesso servizio di sempre”

Ospite di Magazine Pragma, Emanuele Izzo ci ha introdotto nel suo mondo, quello degli appassionati e dei cultori dei vini.

“Per fortuna, l’emergenza sanitaria non ha fermato il ciclo naturale, quello della terra, della cura della vigna. Se la produzione è andata avanti senza alcun ostacolo, non può dirsi lo stesso della distribuzione che da un lato ha subito un arresto a causa della chiusura del comparto della ristorazione e dall’altro si è verificato un forte incremento della vendita dei vini online”

“Diverso il discorso della ristorazione, in particolare quello di Piazzetta Milù. Abbiamo preferito non fare asporto o delivery perchè il nostro desiderio è quello di offrire alla nostra clientela lo stesso servizio di sempre. Abbiamo avuto tante richieste in tal senso, ma abbiamo preferito evitare nuove formule facendo qualche sacrificio in più in attesa di tempi migliori.”

Prima di tutto un’esperienza

Del resto un pranzo o una cena in un ristorante stellato dev’essere prima di tutto un’esperienza e non potrebbe esserlo se i superlativi piatti di Maicol venissero gustati a casa propria senza godere dell’atmosfera della sala con Emanuele ai vini e Valerio alla gestione.

In attesa di tempi migliori, ringraziamo Emanuele Izzo per il tempo dedicatoci, augurandoci e augurandovi di poter gustare presto, non solo con gli occhi, le proposte di Piazzetta Milù.