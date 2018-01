Dal 9 al 21 gennaio al Teatro Bellini “Questi fantasmi!” di Eduardo De Filippo, regia di Marco Tullio Giordana.

Elledieffe, La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi, mette in scena il capolavoro eduardiano Questi fantasmi! con la regia di Marco Tullio Giordana. Una produzione importante per la compagnia, sintesi di un lavoro che avvia percorsi artistici condivisi e che continua, nel rigoroso segno di Luca, a rappresentare e proteggere l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale italiana.

«Ho deciso di affidare il testo alla preziosa ed attenta regia di Marco Tullio Giordana, sicura che ne avrebbe esaltato i valori ed i contenuti, che avrebbe abbracciato la compagnia e diretto la messinscena con lo stesso amore con il quale cura ogni fotogramma» ha dichiarato Carolina Rosi.

“Eduardo è uno dei nostri grandi monumenti del ‘900 conosciuto e rappresentato, insieme a Pirandello, nei teatri di tutto il mondo. Grandezza che non è sbiadita col tempo, non vale solo come testimone di un’epoca. Al contrario l’attualità di Questi fantasmi! è per me addirittura sconcertante.”sottolinea il regista Marco Tullio Giordana

Questi fantasmi! – la storia

È una delle commedie più importanti di Eduardo; scritta nel 1945, è stata tra le prime opere del drammaturgo partenopeo ad essere rappresentata all’estero (nel 1955 a Parigi, al Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt). La trama, in un perfetto equilibrio tra comico e tragico, racconta l’agrodolce vicenda di Pasquale Lojacono, un uomo qualunque che si ritrova alle prese con quello che crede (o preferisce credere) un fantasma che infesta la sua nuova casa. La verità è che non si tratta di un ectoplasma, ma bensì dell’umanissimo amante della moglie. Il tema, è uno di quelli centrali della drammaturgia eduardiana: la vita messa fra parentesi, sostituita da un’immagine, da un travestimento, da una maschera, imposta agli uomini dalle circostanze.

Questi fantasmi! – personaggi e interpreti

Gianfelice Imparato – Pasquale Lojacono (anima in pena)

Carolina Rosi – Maria, sua moglie (anima perduta)

Massimo De Matteo – Alfredo Marigliano (anima irrequieta)

Paola Fulciniti – Armida, sua moglie (anima triste)

Federica Altamura – Silvia, loro figlia (anima innocente)

Andrea Cioffi – Arturo, loro figlio (anima innocente)

Nicola Di Pinto – Raffaele, portiere (anima nera)

Viola Forestiero – Carmela, sua sorella (anima dannata)

Giovanni Allocca – Gastone Califano (anima libera)

Gianni Cannavacciuolo – Saverio Califano, maestro di Musica (anima inutile)

Carmen Annibale – Maddalena, sua moglie (anima inutile)

Gianni Cannavacciuolo, Andrea Cioffi – Due facchini (anime condannate)

Il Professor Santanna – (anima utile, ma non appare mai)

Scene e luci Gianni Carluccio, costumi Francesca Livia Sartori, musiche Andrea Farri, regia Marco Tullio Giordana, produzione Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo.

Questi fantasmi! – info spettacolo

Teatro Bellini, dal 9 al 21 gennaio 2018

Orari: feriali ore 21:00 – mercoledì 10 gennaio e sabato 13 gennaio ore 17:30 – domenica ore 18:00

Prezzi: da euro 14,00 a euro 32,00 – Under29 euro 15,00

Durata: 1 h. e 40 min. escluso intervallo