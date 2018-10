L’appuntamento con il Festival della Scienza 2018 torna a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre.

Questa mattina alle ore 12 presso la Regione Liguria si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del “Festival della Scienza”, che torna a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre 2018 volto a diffondere la cultura scientifica a livello internazionale.

Il calendario, è strutturato in 265 appuntamenti, scanditi in 129 incontri, 13 spettacoli e 123 eventi che si terranno in varie location di spicco, distribuite nel centro della città. Il tema dell’edizione 2018 è “Cambiamenti“. La scienza ci insegna che il cambiamento è inevitabile e inarrestabile, ma che può e deve essere determinato dalle nostre scelte. Il binomio scienza-tecnologia s’impone sempre più come veicolo essenziale di cambiamento e innovazione. Al Festival si parlerà di “big science”, ma anche di come la scienza favorisce i rapporti tra le diverse culture. Tra gli argomenti centrali, le nuove frontiere della medicina, i cambiamenti climatici e la sostenibilità globale. Uno spazio speciale sarà dedicato alla tecnologia intesa come conduttore fondamentale per il cambiamento e il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità.

La mostra, allestita nel Sottoporticato del Palazzo Ducale di Genova, sarà aperta al pubblico per tutta la durata del Festival, dal 25 ottobre al 4 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (sabato, festivi e 2 novembre dalle 10.00 alle 19.00).

Giuliana D’Addezio: “Per rendere più efficace e interattivo il percorso – prosegue la ricercatrice – sono stati realizzati exhibit scientifici didattici, in particolare una postazione gioco sulla espansione di fondi oceanici e una sfera retroilluminata per la ricostruzione dei movimenti delle placche nelle ere geologiche…”.

Patrizia Gallina