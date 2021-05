Il Teatro Carlo Felice presenta gli appuntamenti sinfonici e operistici di maggio e giugno 2021

Fabio Luisi, Nicola Luisotti, Donato Renzetti, Alexander Lonquich tra i direttori ospiti del cartellone sinfonico.

L’opera torna in scena con L’elisir d’amore di Donizetti, protagonisti i solisti dell’Accademia del Teatro Carlo Felice.

Il Teatro Carlo Felice ritrova finalmente la quotidianità espressiva e una relazione continuativa con la città, cui presenta il cartellone di concerti dei mesi di maggio e giugno.

Quattro appuntamenti sinfonici al Teatro Carlo Felice, dedicati al repertorio che si estende dal classicismo, al romanticismo e tardo romanticismo, fino al Novecento italiano vedono ritornare in scena l’Orchestra del Teatro Carlo Felice sotto le bacchette di Nicola Luisotti (14 maggio), Alexander Lonquich (18 maggio), Donato Renzetti (22 maggio), Fabio Luisi (27 maggio).

Saranno annunciati in seguito un concerto del Coro del Teatro Carlo Felice diretto da Francesco Aliberti, che eseguirà la Messa da Requiem in Re minore K.626 di Wolfgang Amadeus Mozart per soli, coro e orchestra nella trascrizione per pianoforte a quattro mani di Carl Czerny (Sirio Restani, Patrizia Priarone, pianoforte), preceduta dal Kyrie dalla Missa Brevis di Giovani Pierluigi da Palestrina e dal corale The Lambdi John Kenneth Tavener, e un concerto del Coro di voci bianche del Teatro Carlo Felice diretto da Gino Tanasini.

Il cartellone comprende una nuova produzione de L’elisir d’amor edi Gaetano Donizetti, in prima il 10 giugno (con repliche l’11, 12, 13, 16 giugno), di cui saranno protagonisti i solisti dell’Accademia del Teatro Carlo Felice diretta da Francesco Meli. Nel centenario dalla nascita di Lele Luzzati l’allestimento propone le celeberrime scenografie del poliedrico artista genovese, per la regia di Davide Garattini, con i costumi di Santuzza Calì. Sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice, Alessandro Cadario, direttore e maestro concertatore.

L’Orchestra del Teatro Carlo Felice riprende inoltre la sua attività concertistica in trasferta, con un appuntamento al Teatro Olimpico di Vicenza (20 giugno), dedicato alla prima assoluta di Da Ponte & Friends, ambizioso progetto di riscoperta del lascito dapontiano, mozartiano e “oltre Mozart”, con pagine di grande interesse storico e musicale, di raro ascolto, di Antonio Salieri, Domenico Cimarosa, Stephen Storace, Peter Von Winter, Vincente Martín y Soler, Joseph Weigl, Manuel del Pópulo Vicente Rodriguez García. Sul podio Alvise Casellati, direttore e maestro concertatore, sul palcoscenico le voci soliste di Mariangela Sicilia (soprano), Giovanni Sala (tenore), Riccardo Fassi (basso).

Il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi dichiara: «Dopo il successo della nostra “maratona musicale” di riapertura del Teatro, siamo pronti ad accogliere nuovamente, e in sicurezza, il pubblico in sala. Nei mesi di maggio e giugno programmiamo alcuni importanti concerti sinfonici e corali che vedranno protagonisti l’Orchestra, il Coro e il Coro delle voci bianche con la presenza di direttori quali Luisotti, Lonquich, Renzetti, Luisi. A giugno, celebriamo il centenario della nascita di Lele Luzzati con la rappresentazione de “L’elisir d’amore” di Donizetti, tra i più amati allestimenti scenografici dell’artista genovese: protagonisti sulla scena gli allievi dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice diretta da Francesco Meli, sul podio Alessandro Cadario. L’opera, dopo il debutto genovese, sarà rappresentata a settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano nell’ambito di un accordo di collaborazione con l’importante istituzione milanese. Di rilievo, i programmi per il Coro e il Coro delle voci bianche, principalmente dedicati ai luoghi della spiritualità. Infine, un progetto speciale dedicato alle attività d’internazionalizzazione del Teatro Carlo Felice con “Da Ponte & Friends” che avrà luogo in uno dei teatri più belli al mondo, l’Olimpico di Vicenza (20 giugno) grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza: un viaggio musicale che proseguirà poi il suo cammino a livello internazionale».

Ilaria Cavo, Assessore alla Cultura e agli Spettacoli della Regione Liguria commenta: «Il cartellone presentato oggi è in linea con la maratona musicale che ha rappresentato la ripartenza del Teatro. C’è uno spazio dedicato ai giovani, con L’elisir d’amore di Donizetti, in cui saranno impegnati i ragazzi dell’Accademia diretta da Francesco Meli che ho avuto il piacere di seguire nella serata in cui si è ripartiti, rimanendo colpita dalla loro bravura. Questi giovani sono un autentico valore aggiunto così come sono importanti le partnership con gli Arcimboldi e altre realtà. La presentazione di questo programma è il segno della pronta reattività del teatro che, in questo senso, ha già dato due immagini concrete: il grande riscontro di pubblico nella maratona musicale del 29 aprile e, proprio in quel giorno, il comportamento dell’Orchestra che, di fronte all’improvvisa assenza del suo direttore nella parte finale del concerto, è riuscita ad andare avanti da sola reagendo prontamente e dimostrando una grande professionalità. Questo è il nostro teatro, questa è l’impostazione di questo cartellone».

Il concerto sinfonico divenerdì 14 maggio, alle ore 20.00 vedrà il ritorno di Nicola Luisotti in veste di maestro concertatore e direttore dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, in un programma che accosta la Sinfonia in re maggiore di Luigi Cherubini, datata 1815, di rara esecuzione, nonostante il suo disegno grandioso, in cui si fondono maestria formale e uno spiccato senso dell’elaborazione tematica, e la celebre Sinfonia n. 3 in fa maggiore op.90 di Johannes Brahms, eseguita per la prima volta nel 1883, anno della sua creazione, al Musikverein, con la direzione musicale di Hans Richter.

Martedì 18 maggio alle ore 20.00, Alexander Lonquich alla testa dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice in veste di maestro concertatore, direttore e solista interpreterà i Concerti per pianoforte e orchestra n. 14 in mi bemolle maggiore K. 449 e n.17 in sol maggiore, K. 453 di Wolfgang Amadeus Mozart, tra i quali si colloca la Sinfonia n. 83 in sol minore “La Poule” (La gallina), Hob:I:83 di Franz Joseph Haydn, che deve la sua popolarità dal caratteristico secondo tema del primo movimento, in grado d’estendere i raggi della sua luminosa atmosfera all’intera composizione scritta da Haydn, ormai lontano dalle atmosfere tempestose del suo periodo Sturm und Drang, in modo minore.

Il concerto diretto da Donato Renzetti, sabato 22 maggio, inizia con la Petite suite per due pianoforti (1888-89) di Claude Debussy, nella trascrizione per orchestra di Henri Büsser. Segue la suite Gli uccelli di Ottorino Respighi, del 1927, che si riallaccia alla serie di Antiche arie e danze, e rivolge lo sguardo a musiche del XVII e XVIII secolo che per cembalo o liuto che stilizzano il canto o il verso degli uccelli (Bernardo Pasquini, Jacques de Gallot, Jean-Philippe Rameau), trascritte e unificate in una suite coerente, grazie al filo conduttore contenutistico. Nella seconda parte, la Sinfonia n. 3 in La minore op. 56 “Scozzese” di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Perfetta sintesi di canoni formali derivati dal classicismo e di spirito romantico, caratterizzata da unità concettuale e continuità narrativa, l’ultima sinfonia di Mendelssohn (pubblicata quale terza di un corpus di cinque) fu composta ed eseguita nel 1842. Le sue prime idee furono però schizzate nel 1829 durante un viaggio del compositore a Edimburgo sulle tracce di Maria Stuarda, nella cui cappella d’incoronazione, in rovine, scriveva ai suoi familiari: «Oggi, in questa antica cappella, credo di avere trovato l’inizio della “Sinfonia scozzese”».

Alla rivoluzionaria Sinfonia n.4 di Anton Bruckner, “Romantica”, in quattro maestosi movimenti, è dedicato il concerto diretto da Fabio Luisigiovedì 27 maggio. L’opera, composta sull’arco di quattro anni caratterizzati da grande instabilità, che lo spirito autocritico di Bruckner non poteva che accentuare, segna il primo, fragile successo del compositore austriaco. Si guadagnò l’apprezzamento del critico Eduard Hanslick, acerrimo detrattore di Wagner e di tutti coloro che, pur coltivando personalità robuste e indipendenti, osassero schierarsi dalla parte della sua concezione musicale.

In programma dal 10 al 16 giugno, L’elisir d’amore, opera giocosa scritta da Gaetano Donizetti nel 1832 su libretto del genovese Felice Romani, s’ispira alla vicenda de Le Philtre di Daniel Auber, su libretto di Eugène Scribe, in voga a Parigi in quegli anni. In due soli atti, Donizetti riesce a condensare abilmente gli affetti propri del genere comico e del semiserio in una commedia degli equivoci e degli intrighi di grande vitalità melodica, la cui trama, pronta a “scattare” come una trappola, si riavvolgerà senza pietà attorno al destino dei cospiratori.

PROGRAMMA

Teatro Carlo Felice CONCERTO SINFONICO

Venerdì 14 maggio, ore 20.00 Maestro concertatore e Direttore Nicola Luisotti

Luigi Cherubini, Sinfonia in re maggiore

—

Johannes Brahms, Sinfonia n. 3 in fa maggiore, op.90

Orchestra del Teatro Carlo Felice

Teatro Carlo Felice CONCERTO SINFONICO

Martedì 18 maggio, ore 20.00Maestro concertatore, Direttore e Solista Alexander Lonquich

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per pianoforte n. 14

in mi bemolle maggiore K. 449

Franz Joseph Haydn, Sinfonia n. 83 in sol minore “La Poule”

(La gallina), Hob:I:83

—

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per pianoforte n. 17

in sol maggiore, K. 453

Orchestra del Teatro Carlo Felice

Teatro Carlo Felice CONCERTO SINFONICO

Sabato 22 maggio, ore 20.00 Maestro concertatore e Direttore Donato Renzetti

Claude Debussy, Petite suite

Ottorino Respighi, Gli uccelli

—

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 3 in la minore

op. 56, “Scozzese”

Orchestra del Teatro Carlo Felice

Teatro Carlo Felice

Giovedì 27 maggio, ore 20.00 CONCERTO SINFONICO

Maestro concertatore e Direttore Fabio Luisi

Anton Bruckner, Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore “Romantica”, WAB 104

Orchestra del Teatro Carlo Felice

Teatro Carlo Felice OPERA

Giovedì 10 giugno, ore tbd L’ELISIR D’AMORE (1832)

Venerdì 11 giugno, ore tbd Musica di Gaetano Donizetti

Mercoledì 16 giugno, ore tbd Libretto di Felice Romani

Sabato 12 giugno, ore 15.00

Domenica 13 giugno, ore 15.00 Maestro concertatore e Direttore Alessandro Cadario

Regia Davide Garattini Raimondi

Scenografia Lele Luzzati

Costumi Santuzza Calì

Luci Luciano Novelli

Assistente alla regia Anna Aiello

Adina Patricia Cavalche / Claudia Muschio / Alessandra Rizzini

Nemorino Nico Franchini / Lorenzo Martelli / Davide Tuscano

Belcore Alberto Bonifazio / Nicola Zambon

Dulcamara Francesco Auriemma / Alexander Gabriel Wernick

Giannetta Giulia Filippi / Gabriella Ingenito / Roberta Mancuso

Accademia del Teatro Carlo Felice

Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Carlo Felice

Teatro Olimpico di Vicenza CONCERTO DA PONTE AND FRIENDS

Domenica 20 giugno, ore 20.00Maestro concertatore e Direttore Alvise Casellati

Soprano Mariangela Sicilia

Tenore Giovanni Sala

Basso Riccardo Fassi

Wolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro:Ouverture

Domenico Cimarosa, L’ape musicale IV (da Il matrimonio segreto): “Udite, amici, udite”

Candido Chianei Nay, Tell me not that he is mad

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni: “Or sai chi l’onore”

Stephen Storace, Gli equivoci: Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte: “Un’aura amorosa”

Peter Von Winter, Zaira: “Sommo Dio, che in sen mi vedi”

Vincente Martín y Soler, Una cosa rara: “Un briccone senza core”

Wolfgang Amadeus Mozart, Lo sposo deluso: “Che accidenti”

Joseph Weigl, La caffettiera bizzarra: Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart, da L’ape musicale I (parodia del Don Giovanni): “Là ci darem la mano”

Wolfgang Amadeus Mozart, Aria da concerto KV 584, “Rivolgete a lui lo sguardo”

Antonio Salieri, Il ricco d’un giorno: Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro: “Dove sono i bei momenti”

Vincente Martín y Soler, Il burbero di buon cuore: Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte: “Fra gli amplessi,

in pochi istanti”

Antonio Salieri, Axur re d’Ormus: Arlecchinata

Manuel del Pópulo Vicente Rodriguez García, Ebor Nova

Orchestra del Teatro Carlo Felice

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

I prezzi dei biglietti per i concerti e l’opera L’elisir d’amore

Concerti del 14, 18, 22, 27 maggio

Prezzo unico, 30 euro

Under 26, 15 euro

Opera L’elisir d’amore10, 11,12, 13, 16 giugno

Prezzo unico, 60 euro

Under 26, 15 euro

S’informa il gentile pubblico che per i concerti e le opere potranno essere utilizzati i voucher in possesso degli spettatori.

I concerti del14, 18, 22, 27 maggio, previsti alle ore 20.00, e le recite de L’elisir d’amore di sabato 12 giugno e domenica 13 giugno, previste alle ore 15.00, si svolgeranno in archi temporali che consentiranno agli spettatori il rispetto delle disposizioni vigenti in merito agli orari consentiti per gli spostamenti.

Per tali spettacoli i biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 15.00 del 6 maggio 2021.

Per quanto riguarda le recite de L’elisir d’amore previste nei giorni 10, 11 e 16 giugno, la direzione si riserva di attendere eventuali nuove disposizioni del Governo in merito agli orari consentiti per gli spostamenti, al fine di fissare il correlato orario di inizio per tali spettacoli: nel caso in cui dovessero permanere le vigenti disposizioni gli spettacoli avranno luogo alle ore 19.00, mentre nel caso di un prolungamento degli orari consentiti per gli spostamenti, gli spettacoli saranno previsti nel consueto orario delle ore 20.00.

Per tale motivo il Teatro si riserva di mettere in vendita i biglietti per i suddetti spettacoli nei prossimi giorni.

I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice nei seguenti orari:

da martedì a venerdì, dalle 12.00 alle 18.00

sabato, dalle 12.00 alle 16.00

Vendita online: happyticket.it e vivaticket.it

La biglietteria è in Galleria Cardinale Siri 6 – 16121 GENOVA

Tel.: (+39) 010 589329; 010 591697 fax: (+39) 010 5381.335

e-mail:biglietteria@carlofelice.it

Per ulteriori informazioni: comunicazione@carlofelice.it

Patrizia Gallina