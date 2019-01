I due artisti hanno dato spettacolo, emozionando il pubblico del Carlo Felice

Ieri venerdì 18 gennaio Un gala d’opera si è tenuto al Teatro Carlo Felice di Genova, che ha visto la soprano australiana Jessica Pratt e il tenore americano Michael Spyres , circondati dal coro e dall’orchestra diretta da Andriy Yurkevych.

Soprano applaudito in tutto il mondo, Jessica Pratt è tra i primi principali interpreti odierni del repertorio belcantistico, vincitrice di numerosi premi e concorsi lirici internazionali, tra cui l’Australian Singing Competition, il premio Vienna State Opera Award ed il Rome Opera Award.

Nativa di Bristol nel Regno Unito ma cresciuta in Australia, nel 2013 le viene conferito il prestigioso premio internazionale per soprani di coloratura, “La Siola d’Oro – Lina Pagliughi.” Si è perfezionata in Italia con M° Gianluigi Gelmetti presso il Teatro dell’Opera di Roma e con Renata Scotto presso l’Accademia di Santa Cecilia. Il suo debutto europeo nel 2007 come Lucia di Lammermoor ha reso il suo nome noto al grande pubblico.

Accanto a lei, Michael Spyres, uno dei tenori più ricercati della sua generazione, acclamato presso i più prestigiosi Teatri d’opera e Festival internazionali. La sua carriera dal repertorio vastissimo lo ha portato dal Barocco al Classico, al XX secolo, sebbene si sia distinto particolarmente come specialista del repertorio del belcanto nonché di Rossini e del Grand Opéra francese.

Il gala è stato trasmesso in streaming e offerto in splendidi momenti di raffinatezza: i due cantanti sono ottimi esempi di come affrontano il repertorio romantico della prima metà del XIX secolo.

Gremito e un pubblico attentissimo, emozionato e in estasi, il concerto di Gala, ha emozionato ancora una volta il pubblico del Carlo Felice. Grande successo quindi per questo evento , che si appresta ad essere riproposto nuovamente in altri prestigiosi luoghi di arte e cultura, perché la magia dell’opera lirica ” possa compiersi ancora.

Patrizia Gallina

(Foto di Marcello Orselli)