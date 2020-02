The Outside Track, unico concerto italiano il 22 febbraio in Veneto alla XXV edizione del festival Vo’ on the Folks.

comunicato stampa

“Arriva in Italia per un’unica tappa in Veneto The Outside Track: sabato 22 febbraio alle ore 21 la band irlandese si esibirà alla Sala della Comunità di Brendola (Vicenza), nell’ambito della XXV edizione del festival Vo’ on the Folks.

Dopo la serata inaugurale con il suggestivo spettacolo dei dervisci rotanti Galata Mevlevi Ensemble del maestro Sheik Nail Kesova dalla Turchia, il viaggio musicale del festival diretto da Paolo Sgevano approda in Gran Bretagna.

The Outside Track è un quintetto internazionale di musicisti celtici (quattro donne e un uomo originari di Irlanda, Scozia e Canada), premiati come miglior band nei Live Ireland Award e Tradition In Review Award.

A guidare il gruppo fin dalla nascita, nel 2005 all’Irish World Academy Of Music And Dance di Limerick, due musiciste scozzesi: la fisarmonicista e compositrice Fiona Black, vincitrice della BBC Fame Academy e l’arpista Ailie Robertson, virtuosa del clàrsach (arpa celtica), vincitrice del Live Ireland e finalista della BBC Young Trad. Completano la band, Teresa Horgan (flauto e voce principale), Joanna Hyde (fiddle, stepdance) e Sean Gray (chitarra). Tutti musicisti, arrangiatori e compositori molto apprezzati nel proprio paese.

Dopo il successo del tour negli Stati Uniti dello scorso anno e di quello in UK a gennaio di quest’anno e prima delle esibizioni a marzo in Germania, Austria e Svizzera, The Outside porta anche in Italia, in esclusiva al Vo on the Folks 2020, la sua visione ibrida della tradizione Irish. Presentando dal vivo il suo inconfondibile sound – un intreccio tra arpa, violino e flauto – che ha portato alla pubblicazione di cinque album, più il recente “Christmas Star” del 2019. Una interessante fusione tra tradizione celtica, sonorità contemporanee, folk e musica pop.

Organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura e la Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, il festival “Vo’ on the Folks” rappresenta uno spazio privilegiato per la riscoperta e la tutela di preziose tradizioni da conservare e tramandare, rilette in chiave contemporanea. Tra i prossimi appuntamenti in programma: sabato 7 marzo la cantautrice, chitarrista e fotografa Namvula (già al fianco di Hugh Masekela e Anoushka Shankar) presenta un melting pot che fonde sonorità africane con elementi della tradizione folk scozzese, del jazz e della Latin music. Il 21 marzo, invece, è attesa a Brendola Violeta Grecu, una delle più importanti e riconosciute artiste moldave, con all’attivo diverse collaborazioni con l’Orchestra Nazionale.”

Biglietti: INTERO 15 euro – RIDOTTO (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni) 14 euro.

Info e prenotazioni:

Sala della Comunità – via Carbonara,28 – Brendola (Vicenza) – tel. 0444 401132. www.saladellacomunita.com – info@saladellacomunita.com.