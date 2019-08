TRENTINOINJAZZ 2019 e GiudiJazz presentano: Mercoledì 21 agosto 2019 ore 21.00 Paladolomiti Piazza S. Giacomo Pinzolo (Tn).

COMUNICATO STAMPA

“Comincia una nuova settimana per il TrentinoInJazz con il nuovo appuntamento della V edizione di GiudiJazz – sezione dedicata al jazz nelle Valli Giudicarie, a cura di Edoardo Bruni – che a Pinzolo (TN) propone il concerto della Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Roberto Molinelli, con un programma dal titolo “British mood: dai re al rock”.

Si tratta di un viaggio nella gloriosa stirpe musicale britannica, che abbraccia capolavori conosciuti in tutto il mondo, concepiti da autori di ogni genere ed estrazione: Re Enrico VIII, William Walton, Edward Elgar, Benjamin Britten, Andrew Lloyd Webber, Rolling Stones, Beatles e Queen. In questo programma trovano spazio le “hits” estratte dalle loro opere più conosciute, che sono diventate patrimonio culturale popolare, come la celebre “Greensleeves”, scritta da Re Enrico VIII, le affascinanti armonie e l’invenzione ritmica di Sir William Walton, l’omaggio a Rossini (del quale quest’anno ricorre il sentito 150° anniversario dalla scomparsa) in chiave Britannica ad opera di Benjamin Britten, i Musical blockbusters di Broadway “Cats”, “Jesus Christ Superstar”, “Evita”, i successi planetari di Rolling Stones, Beatles e del gruppo vera e propria “Regina” del Rock inglese, i Queen. Freddie Mercury si ispirò a generi musicali diversi, arrivando a comporre e a incidere l’album “Barcelona” con Montserrat Caballè, nel quale si cimenta in duetti di chiara concezione operistica e melodrammatica. Le elaborazioni musicali sono qui proposte per organico orchestrale, a compimento di una selezione musicale che troverà nuove e originali sonorità, attraverso la ricca tavolozza timbrica offerta da tutte le sezioni strumentali dell’Orchestra Haydn.

ORCHESTRA HAYDN DI TRENTO E BOLZANO

Roberto Molinelli, direttore

ingresso intero 12 euro, ridotto 7 euro

Prossimo appuntamento: Giovedì 22 agosto Saxofollia a Col Margherita (TN).