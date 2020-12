Lettori si nasce o ci si diventa? Probabilmente c’è chi ha una particolare propensione a lasciarsi trascinare in altri mondi e realtà fin dalla più tenera età e chi, invece, ha bisogno di una guida che lo aiuti ad esplorare il mondo dei libri. Il Natale è una di quelle occasioni in cui è possibile far felice un piccolo lettore o invogliare alla lettura chi guarda con diffidenza le storie racchiuse tra le pagine. Ecco, quindi, qualche libro da impacchettare e lasciare sotto l’albero.

La vendetta delle orfanelle maleducate di Carolina Capria e Mariella Martucci

Arietta, Rox, Tonja e Lupe sono quattro ragazzine che, per una serie infinita di fatti e misfatti, si ritrovano a sopravvivere nella Casa per Orfanelle Maleducate Gelsomina Letizia di Corampopuli con un tutore mefitico. Nella casa che cade a pezzi, le quattro orfanelle sono costrette a rispettare le regole ferree di adulti tirannici almeno fino al giorno in cui un tornado si abbatte sull’abitazione e spazza via il tutore, le incomprensioni e i malumori. È da questo momento che le quattro piccole protagoniste costruiranno da sole Casa Tornado dove le regole sono inventate in base ai gusti e quel che conta davvero è scoprirsi un po’ più forti insieme.

Età di lettura: da 8 anni

Una casa sulle ruote di Susin Nielsen

La casa di Felix, 13 anni, non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto piccola, e in dispensa non c’è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un piano e soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro… gli amici veri sanno sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi.

Età di lettura: da 11 anni

Tu puoi salvare il mondo di Angela Green

Ora che i ghiacciai si sciolgono e la plastica invade gli oceani è arrivato il momento di agire. È per questo che milioni di ragazzini in tutto il mondo si sono uniti per una missione: salvare il pianeta.

Dai Fridays for Future alle isole che galleggiano sulle bottiglie, passando per un bosco nel deserto e una partita di calcio che genera elettricità, in questo libro sono raccolte 38 storie vere e 12 sfide da mettere in atto in 12 mesi per ispirare i più piccoli a diventare i nuovi eroi della Terra.

Tu puoi salvare il mondo racconta con semplicità le questioni centrali che riguardano l’ambiente e incoraggia un’intera generazione a impegnarsi per difendere il suo stesso futuro.

Non c’è un pianeta B, e tutti possono fare la differenza e salvare quello che abbiamo!

Età di lettura: da 8 anni.