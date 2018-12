La Zero è stata scelta da Claudio Baglioni tra i 24 che parteciperanno a Sanremo Giovani

Con la nuova formula di Sanremo 2019 due tra i 24 partecipanti a Sanremo Giovani, parteciperanno direttamente tra i Big.

Tra questi 24 artisti si è messa in evidenza con il brano “Nina è Brava”, Manuela Zero in arte la Zero.

La Zero è un’artista poliedrica di fatti alle spalle ha partecipato come attrice in due film del Premio Oscar Paolo Sorrentino.

La sua canzone ha un testo intenso con un armonia fanciullesca. Storia di una Bambina Invisibile.

La canzone racconta il carcere dal punto di vista di una bambina che vive con la Madre reclusa, con i suoi perchè e la voglia di libertà.

Conosciamo meglio La Zero

Classe ’84, Manuela Zero, in arte La Zero, nasce il 12 febbraio a Piano di Sorrento, in Campania.

È un’artista poliedrica che con professionalità e dedizione è riuscita, negli anni, a coniugare tante passioni: cantautrice e musicista, sin da piccola si avvicina anche al mondo della danza e della recitazione;

dopo aver frequentato per sette anni il Conservatorio di San Pietro a Majella, a 16 anni consegue il diploma di danza classica e contemporanea a pieni voti, al Teatro lirico San Carlo di Napoli.

A 18 anni si trasferisce a Roma, città che da subito si prospetta per lei come un fortunato trampolino di lancio e che le permette di proiettarsi, ancor di più, nel mondo dello spettacolo.

Vieni infatti scelta da Abel Ferrara nel suo film “Go go tales” al fianco di Willem Defoe e successivamente per il ruolo di Mia, amica di Laura Chiatti, in “Il Professor Cenerentolo” (2015) di Leonardo Pieraccioni, film grazie al quale l’attrice inizia a far parlare di sì dai media e tra il pubblico.

Torna sul grande schermo in “Le grida del silenzio” di Alessandra Carlesi e nei film “Loro 1” e “Loro 2” del premio Oscar Paolo Sorrentino.

Una vita, dunque, tra il palco e dietro l’obiettivo della macchina da presa: infatti, seppur giovane, La Zero ha lavorato in televisione nel programma “Domenica In” e interpretato vari ruoli in spettacoli teatrali e cinematografici;

era nel cast della commedia musicale “Rinaldo in campo” per la regia di M. Romeo Piparo e in “A chorus line”, con Massimo Ranieri e Gigi Proietti;

ha rivestito piccole parti nelle serie tv “Romanzo Criminale” di S. Sollima, nelle fiction Rai “Un posto al sole” e “Don Matteo” e nei film “Olè” di Carlo Vanzina e “Non smettere di sognare” di Roberto Burchielli.

Attualmente, oltre ad essere tra i finalisti di Sanremo Giovani 2018, sta lavorando in studio ai brani del suo primo progetto discografico, di cui ne è autrice e interprete.

Qui di Seguito il TESTO

Mi chiamo Nina e gioco in tribunale

con quello che passa il circondariale

la mamma si veste ogni giorno uguale

e piange se chiedo com’è fatto il mare Lui è Pasquale ci piace osservare

il mondo là fuori tra le righe in verticale

gli odori i colori i sapori il tempo

qui passa più lento è normale E qui tutto è spento c’è freddo qua dentro

la gente è affannata mia madre è arrabbiata

e allora io provo a capire perché

se mamma è malata mio padre dov’è

ed io non capisco perché fa così

ci lascia da sole abbracciate accussì

in mieso a sta’ gente c’parla ‘e murì

ca nun vero niente ca nun è cuntenta Nina spaccia figurine e da qui non vuole uscire

fa la brava e esce solo se mamma può venire

Nina vuole andare al mare e tenere l’aquilone

zucchero filato un cavallo alato bolle di sapone Io e Pasquale adesso siamo al mare

le nostre mamme ci insegnano a nuotare

castelli di sabbia buche da scavare

pasqua’ spegni la luce voglio ancora un po’ sognare E il mare era bello, era troppo perfetto

la luce era forte, non come qui dentro

che quando io chiedo di aprire la porta

mi dicono no rivattene a letto

e io non capisco perché siamo qui

io con la mia mamma rinchiuse così

in mieso a sta’ gente ca’ parla e nun sente

ca’ guarda e nun sente, ca’ urla e nun sente Nina ora ha 5 anni, ha paura delle scale

tienimi con te abbracciata a te, che c’è il temporale

Nina vuole andare al mare e inseguire l’aquilone

zucchero filato un cavallo alato, bolle di sapone Mi chiamo Nina e gioco in tribunale

con quello che passa il circondariale Nina vuole un girasole da piantare nel cortile

vieni via con me, vieni via con me, possiamo scomparire

Nina vuole andare al mare e tenere l’aquilone

zucchero filato un cavallo alato, bolle di sapone

Nina vuole andare al mare e inseguire l’aquilone

zucchero filato, un cavallo alato, bolle di sapone Mi chiamo Nina, dov’è il mio aquilone

Pasquale mi ha detto che siamo in prigione

ma io sono brava portatemi al mare

perché sono qui che devo scontare.

Qui di seguito il videoclip de ” Nina è Brava”