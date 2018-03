Al Trianon Viviani, da giovedì 5 a lunedì 9 aprile, sarà di scena, La paranza dei bambini, spettacolo scritto da Roberto Saviano – e tratto dal suo romanzo omonimo – con il drammaturgo e regista Mario Gelardi. La “prima” alle 21.

Il ritorno a Napoli di questa produzione, presentata in anteprima un anno fa al Nuovo teatro Sanità, crea un ponte tra due quartieri della città che esprimono disagio sociale.

Spiega Saviano:

«Dopo aver girato l’Italia, raccontando una storia sconosciuta e dopo aver commosso spettatori da Bari a Como, gli attori del Nuovo teatro Sanità, grazie alla sensibilità del direttore artistico Nino D’Angelo, tornano a Napoli, anzi a Forcella, dove tutto è partito, dove nascono le paranze e dove si infrangono i sogni dei bambini che ne fanno parte, dove si annientano le loro vite: Forcella quartiere-mondo, centro storico pieno di bellezza, ferite e cicatrici, con le drammatiche criticità della periferia più degradata e abbandonata».

L’espressione «paranza dei bambini» indica le batterie di fuoco, quelle che negli ultimi anni attraversano Forcella, come la Sanità, ma restituisce anche con una certa fedeltà l’immagine di pesci talmente piccoli da poter essere cucinati solo fritti: cotti e mangiati all’istante, proprio come i ragazzini del romanzo.

Il lavoro teatrale racconta una verità cruda, violenta, senza scampo. In uno scenario di buio dell’anima, simile al profondo abisso del mare di notte, si perdono i giovani – giovanissimi – protagonisti, membri di una comunità, che ha le proprie regole ed è pervasa dall’idea che la violenza e la sopraffazione siano l’unica via possibile per crescere e trovare un posto nel mondo.

Ma lo spettacolo non denuncia solo scie di sangue, ma intende immaginare un futuro ancora possibile proprio attraverso il teatro.

«Con Carlo Caracciolo, che ha collaborato alla regia – spiega Gelardi –, ci siamo posti la meta importante di creare un nuovo immaginario, abbattendo i luoghi comuni che ormai sono radicati quando si racconta la camorra. La necessità era quella di andare oltre Gomorra, che pure, dieci anni prima, è stato il punto di partenza di tutto questo, portandoci alla fondazione del Nuovo teatro Sanità, un segno tangibile e visibile che la cultura può cambiare le cose».

In scena, gli attori della compagnia del Nuovo teatro Sanità, Vincenzo Antonucci (Drone), Luigi Bignone (Dumbo), Antimo Casertano (White), Riccardo Ciccarelli (Maraja), Mariano Coletti (Briatò), Giampiero de Concilio (Cristian), Simone Fiorillo (Lollipop), Carlo Geltrude (Dentino), Enrico Maria Pacini (Dragò) con la partecipazione di Ivan Castiglione (Copacabana – don Vittorio – padre di Nicolas – Mojo); la regia è firmata da Mario Gelardi in collaborazione con Carlo Caracciolo.

Le scene dello spettacolo sono di Armando Alovisi, i costumi di 0770, le musiche di Tommy Grieco e le luci di Paco Summonte. Lo spettacolo è un progetto del Nuovo teatro Sanità, presentato da Mismaonda e coprodotto da Marche Teatro e teatro Carcano – Centro d’Arte contemporanea, in partnership con Amref.

Il prezzo del biglietto dello spettacolo è di 20 euro (ridotto 17 euro). Per favorire la partecipazione del pubblico giovanile, il Trianon Viviani ha fissato un biglietto al prezzo particolarmente popolare di 10 euro per gli spettatori al di sotto dei 25 anni.