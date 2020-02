Prossimo avversario nella 13a giornata: il C.C. Ortigia affronterà in trasferta il Posillipo

C.C. Ortigia: Messa in cascina la sconfitta contro Recco, il C.C. Ortigia torna in acqua per allenarsi duramente in vista della trasferta partenopea contro Posillipo (sabato alle ore 16).

I campani, quarti nello scorso campionato, quest’anno si sono ridimensionati puntando su una squadra molto giovane, che sta vivendo una stagione complicata, ma che nell’ultimo turno di campionato ha mostrato segnali di crescita.

Per Piccardo e i suoi ragazzi sarà un match difficile e importante, da provare a vincere per chiudere un grande girone di andata e rimanere agganciati alle prime tre della classifica.

In casa biancoverde sono ben tre gli ex: Valentino Gallo, 13 stagioni a Napoli ed ex capitano del Posillipo; Enrico Caruso, ex portiere dei partenopei; Simone Rossi, che fino all’anno scorso era uno dei punti di forza del circolo rossoverde.

Proprio Rossi, napoletano, raccontato le sue sensazioni a pochi giorni dal match:

Simone Rossi