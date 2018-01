Prima categoria sicilia le decisioni del giudice sportivo

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 13/ 1/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/ 1/2018 ACI BONACCORSI A.S.D. – ATLETICO MESSINA

0-3;

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, è emerso che il calciatore Ghartey Godfrey (Atletico Messina), sanzionato in occasione della gara in epigrafe, non risulta regolarmente tesserato alla data della stessa;

Per quanto sopra;

Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;

Si delibera:

Di assegnare gara perduta alla Società Atletico Messina per 0-3;

Di infliggere al sig. Occhinegro Egidio, dirigente accompagnatore Società Atletico Messina, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva sino a tutto il 5/02/2018.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 1/2018

MENDOLIA ALESSANDRO (PRO FALCONE)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

GIARDINA GIULIO (REAL CAMPOFELICE)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2018

MANCUSO GIUSEPPE (PRO MENDE CALCIO)

Per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro; nonchè per grave contegno irriguardoso nei confronti dello stesso, dopo l’allontanamento.

SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2018

NASTASI SALVATORE (ACI BONACCORSI A.S.D.)

Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2018

BRUNO CICIGLIA MICHELE (PETTINEO)

Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ROMEO CHRISTIAN (ACI BONACCORSI A.S.D.) SCARPIGNATO ANTONIO GAETANO (ACI BONACCORSI A.S.D.)

PONZIO ANTONINO (POLSPORTIVA SANT ALESSIO) LEMBO FEDERICO (REAL CAMPOFELICE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

INVENINATO CARMELO (LEONFORTESE) CUCINOTTA LUCA (OR.SA. P.G.)

ANDO SALVATORE (POLSPORTIVA SANT ALESSIO) ROTONDI ANTONIO (REAL CAMPOFELICE)

TASCONE SALVATORE (REAL CAMPOFELICE) MEZZATESTA DOMENICO (SAPONARA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCARDILLI FABIO (AGIRA) CAIO ADORNETTO GABRIELE (NISIANA FOOTBALL CLUB)

AMALFI MIRKO DOMENICO (PRO MENDE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D ALIBERTI ANTHONY (FURNARI PORTOROSA) COTTONE LUCA (MILITELLO VAL CATANIA)

MAUGERI BIAGIO (MILITELLO VAL CATANIA) D AGOSTINO FRANCESCO (POMPEI)

DOUMBIA MOUSSA SITO (RANDAZZO) RIZZO ORAZIO (SAPONARA)

FERRARA FRANCESCO (SPARTACUS) TORRE ANTONINO (VIRTUS MILAZZO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LA ROSA VINCENZO (DUILIA 81)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BONANNO GIUSEPPE (FURNARI PORTOROSA) FILETTI GIANLUCA STEFAN (NISIANA FOOTBALL CLUB)

MUZZETTA GIUSEPPE (NISIANA FOOTBALL CLUB) SPARTA ALESSANDRO (S.DOMENICA VITTORIA)

SPINELLA MASSIMILIANO (UMBERTINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CASTROGIOVANNI EUGENIO (CITTA DI NICOSIA) SMANTELLO MASSIMILIANO (CITTA DI NICOSIA)

VERDURA GIUSEPPE (CITTA DI VILLAFRANCA) LA MORELLA CARMELO MAURO (DON BOSCO 2000)

GITTO DOMENICO (DUILIA 81) IARRERA FABRIZIO (DUILIA 81)

DI NATALE MARCO (FURNARI PORTOROSA) BARCELLONA ROSARIO (LEONFORTESE)

TRIMBOLI GIANLUCA (MILAZZO ACADEMY S.PIETRO) BOBB ALAIGE (MILITELLO VAL CATANIA)

CALABRESE ROSARIO (PRO FALCONE) CHIOFALO GIUSEPPE (PRO FALCONE)

LIPARI FRANCESCO (PRO MENDE CALCIO) MESSINA GIUSEPPE (PRO MENDE CALCIO)

FALCO LUIGI (RUSSO SEBASTIANO CALCIO) OJEDA GASTON ARIEL (SPARTACUS)

BONANNO DANIELE (SPORTING TAORMINA) DAIDONE FRANCESCO (SPORTING TAORMINA)

GAGLIO GABRIELE (TREESSE CALCIO BROLO) FRANCHINA SAMUEL (UMBERTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARIZZI NICOLO (VIRTUS MILAZZO) TARANTO SIMONE (VIRTUS MILAZZO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ILARDO RAFFAELE (ACI CATENA CALCIO 1973) REGALINO ANDREA (ACI CATENA CALCIO 1973)

GHARTEY GODFREY (ATLETICO MESSINA) MERITO JHONNY ALEXANDE (CICLOPE BRONTE)

PRESTIPINO FABIO (CICLOPE BRONTE) MARASSA YURI (CITTA DI NICOSIA)

BRANCATI FRANCESCO (CITTA DI VILLAFRANCA) PAVIANO SALVATORE (LEONFORTESE)

DE SALVO DIEGO JUNIOR (MILAZZO ACADEMY S.PIETRO) NICOSIA DARIO VINCENZO (NISIANA FOOTBALL CLUB)

DI PASQUALE RICCARDO (OR.SA. P.G.) MAZZEO SEBASTIANO (OR.SA. P.G.)

BERTUCCELLI MARIO (POLSPORTIVA SANT ALESSIO) BALUCI FRANCESCO (POMPEI)

ALESSANDRO MATTEO (PRO FALCONE) DI SALVO ALBERTO (PRO FALCONE)

ZULLO FRANCO (PRO MENDE CALCIO) PETRALIA GIUSEPPE (RANDAZZO)

MALAPONTI FRANCESCO (RUSSO SEBASTIANO CALCIO) LOMBARDO MARCO (SFARANDINA A.S.D.)

CORRAO ANTONIO (TREESSE CALCIO BROLO)

GARE DEL 14/ 1/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 14/ 1/2018 CITTA DI GIULIANA – CITTA DI CARINI

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D.CITTA DI CARINI si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 2/2018

GATTUSO FABIO CALOGERO (CASTRONOVO)

Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 1/2018

GRAMAGLIA ANTONIO (EMPEDOCLINA)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

DI DIA VITO (M.F. STRASATTI)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

GALLINA GANDOLFO (REAL SUTTANO)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

SANTINO GIANPAOLO (ROCCAPALUMBA)

Per grave condotta scorretta.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2018

MAZZAMUTO SALVATORE (CITTA DI CARINI)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

AMMONIZIONE

VASSALLO GAETANO (ALBATROS FAIR PLAY)

Per condotta scorretta.

SANTAMARIA ROSARIO (PIEDIMONTE ETNEO)

Per condotta scorretta.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2018

PROIETTO FILIPPO (CITTA DI GIULIANA)

Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2018

DI PRIMA SALVATORE (REAL SUTTANO)

Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, a fine gara.

SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2018

CENTONZE PIETRO (M.F. STRASATTI)

Per grave condotta scorretta, a fine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E

GAZIANO SIMONE (ATLETICO ARAGONA)

Per avere colpito con due calci sul viso un calciatore avversario.

SANTANGELO ALFIO (REAL ADRANO)

Per condotta scorretta; nonchè per contegno aggressivo nei confronti dell’arbitro, dopo l’espulsione.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

GRIMALDI ANTONIO (CITTA DI GIULIANA)

Per condotta scorretta; nonchè, dopo l’espulsione, per avere colpito con un violento pugno un calciatore avversario, provocando una rissa che determinava la sospensione definitiva della gara.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

NOBILE FRANCESCO (PALAGONIA)

Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

BARBARINO CALOGERO (ROCCAPALUMBA)

Per condotta scorretta; nonchè per aver assunto contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, dopo l’espulsione.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PASSALACQUA FRANCESCO (ORLANDINA 1944) VILLANTI GIUSEPPE ANTONI (REAL SUTTANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ARRABITO GIOVANNI (ATLETICO SCICLI) CAMPAILLA VALERIO (ATLETICO SCICLI)

BONGIOVANNI CALOGERO (BARRESE) RINI VITALE (CASTRONOVO)

SECK MASSYLLA (CASTRONOVO) ALTOMARE ALESSANDRO (CITTA DI GIULIANA)

DI MAGGIO CRISTIAN (CITTA DI S.P. CLARENZA FC) SIPALA GAETANO GABRIEL (PALAGONIA)

VALENZA ALESSANDRO (REAL SUTTANO) NAPOLITANO PIETRO DENNIS (SOLARINO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

CANCILA SAMUELE (CITTA DI CARINI)

Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, dopo la propria sostituzione

CONIGLIARO CRISTIAN (CITTA DI CARINI)

Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

CONTRINO LUCA FRANCESCO (CITTA DI CARINI)

Per avere violentemente spintonato un avversario, in reazione.

CONTRINO MARCO CALOGERO (CITTA DI CARINI)

Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

GALLINA ALESSIO (CITTA DI CARINI)

Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

CACIOPPO ANTONIO (CITTA DI GIULIANA)

Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

GUZZARDI ANTONIO (CITTA DI GIULIANA)

Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

PURRAZZELLO GIUSEPPE (CITTA DI GIULIANA)

Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

SCATURRO TOMMASO (CITTA DI GIULIANA)

Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

RINALDI SANTO (ACR CASTELLUCCESE) TILARO ANTONIO (ATLETICO ARAGONA)

D AMICO ANDREA (CALCIO ACI S.FILIPPO) CALASCIBETTA LUIGI (CALCIO RANGERS 1986)

CANE SALVATORE (CITTA DI CASTELLANA) STABILE SALVATORE (FULGATORE)

TOPAZIO EMANUELE MARIA (MASCALUCIA) GUASTELLINI MARCO (PER SCICLI)

BIONDO GIANLUCA (PROLOCO S.AMBROGIO CEFALU) GANGI GIUSEPPE (REAL SUTTANO)

TRUGLIO GIUSEPPE (S.BASILIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RICCOBENE FRANCESCO (ARMERINA) SANTOSPAGNUOLO SEBASTIANO (ATLETICO SCICLI)

AVOLA GIUSEPPE (BARRESE) FAME SERIGNE MBACKE (CASTRONOVO)

TIRRITO GIUSEPPE (CASTRONOVO) ABATE GIACOMO (EMPEDOCLINA)

PAGANO CALOGERO (EMPEDOCLINA) GIANSIRACUSA FEDERICO (FERLA)

AGNELLO IGNAZIO BENITO (FULGATORE) SIRAGUSANO GABRIELE (FUTURA)

MARCINI GIUSEPPE (NUOVA AZZURRA) LA SALA MARCO (ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO)

CARPINTERI DAMIANO (PER SCICLI) GATTA GAETANO (PROLOCO S.AMBROGIO CEFALU)

NICOSIA ALESSANDRO (ROCCAPALUMBA) DAMICO GIOVANNI (S.ANNA)

BATTIATA VITO (VALDERICE CALCIO 2013) TRAORE MOHAMED (VIRTUS ISPICA)

AIDONE GIANVITO (VIZZINI CALCIO 2015) DORATA SANTO (VIZZINI CALCIO 2015)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI GIORGIO PAOLO (FERLA) LETIZIA ANTONINO (NUOVA POL. TORRENOVESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUCCA TINDARO (AQUILA) LOMBARDO SALVATORE (BORGO NUOVO)

MARINO DARIO (G.S. TERMITANA) DI BENEDETTO CARLO (PIEDIMONTE ETNEO)

FICARRA GIUSEPPE (VIRTUS ISPICA) STAITA ARRIGO (VIZZINI CALCIO 2015)

AMMONIZIONE (III INFR)

VECCHIO PINO (ACR CASTELLUCCESE) GIANNINI DAVIDE (ALBATROS FAIR PLAY)

SEVERINO GIOVANNI (ATLETICO ARAGONA) COSTA JGOR (BARRESE)

D AMBRA TOMAS (BORGO NUOVO) PISTORIO GIUSEPPE (CALCIO ACI S.FILIPPO)

SCRUDATO LUCA (CASTRONOVO) DI GANGI DIEGO (CITTA DI CASTELLANA)

SOLLENA DAVIDE (CITTA DI CINISI) CACIOPPO ANTONIO (CITTA DI GIULIANA)

CAMARA EBRIMA (GEMINI CALCIO) DE VITA ROBERTO (M.F. STRASATTI)

LICCIARDELLO PAOLO (MASCALUCIA) ESPOSITO GIUSEPPE (NOTO)

CALDERONE ALESSANDRO (NUOVA AZZURRA) CUCE CRISTIAN (NUOVA AZZURRA)

GIOVENCO ALESSANDRO (NUOVA RINASCITA) TRENTACOSTE ONOFRIO (ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO)

LA TORRE MARCO (ORLANDINA 1944) CASACCIO GIOVANNI (PALAGONIA)

ACCARPIO VINCENZO (PORTOPALO) D ANNA GIUSEPPE AGATIN (REAL SUTTANO)

SALERNO DAVIDE (REAL SUTTANO) MILIA MARCEL (RODI MILICI)

LA MARCA FILADELFIO (SAN FRATELLO) REGALBUTO CIRO (SAN FRATELLO)

CASTROGIOVANNI STEVEN (SOLARINO CALCIO) DOMINGO ROCCO (VALDERICE CALCIO 2013)

LAURETTA DAMIANO (VIRTUS ISPICA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ASTA ANDREA (ATLETICO SCICLI) ZITO ROSARIO (BORGO NUOVO)

ARENA ORAZIO (CALCIO ACI S.FILIPPO) ALES PASQUALE (CALCIO RANGERS 1986)

GNOFFO DOMENICO (CALCIO RANGERS 1986) CHARTY LAMIN (CARA MINEO)

CANCILA EMANUELE (CITTA DI CARINI) CONTRINO LUCA FRANCESCO (CITTA DI CARINI)

FIRRIOLO ALESSIO (CITTA DI CARINI) TROIA GIUSEPPE (CITTA DI CARINI)

BONVISSUTO GIUSEPPE (CITTA DI CASTELLANA) DACQUISTO VINCENZO (CITTA DI CASTELLANA)

ADRAGNA ANGELO (CITTA DI CINISI) MARNALO MATTEO (EMPEDOCLINA)

GIANSIRACUSA SALVATORE (FERLA) CALAMIA SALVATORE (FULGATORE)

MANNO GIUSEPPE (FULGATORE) BONAFEDE ANDREA (M.F. STRASATTI)

LO CICERO FRANCESCO (MASCALUCIA) ROMEO GIOVANNI GIUSEP (NEW POZZALLO)

SCIFO STEFANO (NEW POZZALLO) FICHERA CARLO (NOTO)

MOLINO LUIGI (NUOVA AZZURRA) ADDAMO SEM (NUOVA RINASCITA)

BARRESI ANTONIO (PALAGONIA) SPITALE MATTIA (PER SCICLI)

GIOVANE FEDERICO (PIEDIMONTE ETNEO) VASTA ROSARIO (PIEDIMONTE ETNEO)

ZAPPALA LEONARDO (PIEDIMONTE ETNEO) PANE ALFIO (PISANO CALCIO 2015)

SAMPERI DARIO (PISANO CALCIO 2015) LAROSA IGNAZIOALEX (POL BELMONTE MEZZAGNO)

MAZZOLA GIANSALVO (POL BELMONTE MEZZAGNO) MARINA VINCENZO (PORTOPALO)

PROTOPAPA MATTIA (ROCCA DI CAPRILEONE) DAMIANI GIOVANNI (ROCCAPALUMBA)

MUNAFO CARMELO FILIPPO (RODI MILICI) VASTA ROSARIO (S.ANNA)

CAMPISI BASILIO (S.BASILIO) MENTO GIOVANNI ANTONI (VALDINISI CALCIO)

RIPOSO AGATINO (VALDINISI CALCIO) SYLLA SEKOU (VIRTUS ISPICA)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIGLIANTI ANTONIO (ACR CASTELLUCCESE) CATALANO VITO (ALBATROS FAIR PLAY)

BISIGNANI VINCENZO (AQUILA) CUCINOTTA FEDERICO (AQUILA)

GENOVESE MANUEL (AQUILA) MAZZARINO FEDERICO (ARMERINA)

MINOLFI SIMONE (ARMERINA) GAGLIOLO VALERIO CLAUDIO (BARRESE)

SICILIANO GIUSEPPE (BARRESE) DI FRANCESCO GAETANO (BORGO NUOVO)

CALANDRA FRANCESCO (CALCIO RANGERS 1986) CARUSO MATTEO (CASTRONOVO)

DI MARCO SALVATORE (CASTRONOVO) CULTRERA GIUSEPPE (CITTA DI CANICATTINI)

SBRIGLIO RICCARDO (CITTA DI CANICATTINI) CONTRINO MARCO CALOGERO (CITTA DI CARINI)

MANCUSO FABIO (CITTA DI CASTELLANA) DI MAGGIO MAURO (CITTA DI CINISI)

FAZIO GIUSEPPE (FULGATORE) RUSSO MICHELE (G.S. TERMITANA)

LIUZZA ALESSIO (M.F. STRASATTI) DI PASQUALE GIUSEPPE (NOTO)

ALINI FRANCESCO (PALAGONIA) SAMUELE FRANCESCO (PISANO CALCIO 2015)

SCIACCA ALESSANDRO (PISANO CALCIO 2015) GIGLIO GIUSEPPE (POL BELMONTE MEZZAGNO)

MARRONE COSIMO (REAL ADRANO) TOMASELLO FRANCESCO (REAL ADRANO)

DI PRIMA ANDREA MARIA (REAL SUTTANO) GIACOBBE ALESSANDRO (ROCCA DI CAPRILEONE)

BARCA GABRIELE (RODI MILICI) TORRE GABRIELE (RODI MILICI)

PUCCI ALESSANDRO SAMU (S.ANNA) SANNA ANTONIO CARMELO (SAN FRATELLO)

DI NICOLA BRIAN (SANTA LUCIA) GIBILISCO MARCO (SANTA LUCIA)

RAUDINO WALTER (SANTA LUCIA) MIGLIORE GIORGIO (VIRTUS ISPICA)