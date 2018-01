Ciro Foggia e’ il nuovo bomber della Sicula Leonzio che in Sicilia si esalta

Ne ha fatti di goal Ciro Foggia, giocatore possente e rapido che racchiude le caratteristiche del numero 9, ossia del centravanti moderno, lo abbiamo visto giocare ed a questo ragazzo non manca il fiuto del goal.

Sente la porta come pochi e di goal in carriera ne ha fatti tanti..nella scorsa stagione ha gonfiato la rete moltissime volte

Il Cibali e’ uno stadio che fa paura, il Catania e’ una grande squadra ma Foggia non ha studiato la storia etnea, oppure ha studiato fin troppo, resta il fatto che di “Clamoroso al Cibali”, Foggia offre una prestazione pazzesca e “Mata” l’Elefante Siciliano.

Evidentemente la Sicilia fa esaltare Foggia, Messina , Stadio Franco Scoglio altro capolavoro di Foggia. Il suo Melfi vince al San Filippo e Foggia si prende la copertina di questo meraviglioso poker.

Sangue freddo, il famoso cantautore, Francesco De Gregori, recita in una famosa canzone:

Ma Nino non aver paura a sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore……………

Contro il Taranto e’ una gara importante ed al minuto 90 arriva una palla che scotta, calcio di rigore, ecco solo i piu’ grandi non hanno paura di tirare dalla lunetta all’ultimo respiro e Ciro Foggia gonfia ancora una volta la rete dimostrando al campionato che e’ nata una stella. Ciro Foggia il bomber dal sangue freddo, come un cobra , come nelle piu’ belle delle favole.

Ora il suo destino e’ proprio in Sicilia a Lentini e chissa’ se insieme al suo mentore Diana fara’ rivivere ai tifosi della Sicula quelle giocate che hanno fatto innamorare molti tifosi.