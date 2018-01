Il Cuore Napoli Basket non riesce ancora a risalire la classifica

Ancora una sconfitta ed ancora in casa per il Cuore Napoli Basket , questa volta ad opera della Metextra Reggio Calabria. La squadra del presidente Ruggero, non riesce a ritrovarsi, manca di amalgama e affiatamento che sarebbe stato giustificabile all’inizio del campionato, anche con i vari e gravi infortuni che hanno penalizzato e non poco i napoletani, ma oggi che siamo al giro di boa nel campionato è difficile credere che non abbiano avuto il tempo per giocare e allenarsi insieme, capirsi e proporsi di sviluppare insieme un obbiettivo, questi ragazzi sembrano ad ogni partita che combattino una battaglia personale contro tutti gli avversari e dico sembra perché vorrei tanto sbagliarmi, vorrei tanto che oggi le cose fossero diverse, come i presupposti precampionato dove Ciro Ruggiero ed il suo Staff hanno cercato, nelle more delle proprie possibilità, di costruire un organico, un roaster che potesse mantenere la classifica in posizioni di sicurezza e poter poi affrontare un anno seguente con rinforzi tali da poter salire man mano la china. Difficile era il progetto ma alla luce di quanto si continua a vedere sembra proprio che sia diventato impossibile mantenere quelle ambizioni. Di certo basterebbero forse 4 vittorie contro altrettante squadre che sulla carta, almeno per quanto si è visto nel girone di andata , potrebbero essere alla portata degli uomini di coach Russo, forse basterebbero e forse no, ma ora l’ultimo tentativo per questi ragazzi, è ritrovarsi nello spogliatoio guardarsi negli occhi e darsi un obbiettivo comune, tirare fuori la volontà, la voglia di combattere, fino all’ultimo minuto di questo lungo e tortuoso girone di ritorno. Davvero potrebbero farcela contro compagini alla loro portata e puntare ai Play-Out senza alternative , perché l’unica altra e indicibile alternativa è la rinuncia, un vocabolo che dovrebbe essere sconosciuto ad un vero SPORTIVO.

Dai ragazzi rimboccatevi le maniche, non pensate a lidi futuri e speriamo che il presidente Ruggiero possa con qualche piccolo correttivo dare una mano, ancora una volta, affinchè questa società abbia gli uomini ed il ruolo che si merita in questo Sport, per la città e per i tifosi .

Per pura cronaca inserisco tabellino e classifica, non commentando la gara, giudicando nessuno e guardando al prossimo incontro. In bocca al lupo ragazzi.

Tabellino:

Cuore Napoli Basket 19 28 48 64

Metextra Reggio Calabria 17 40 56 74

Classifica alla 15° giornata:

Giovanni Esposito