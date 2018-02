III Categoria Sicilia, la giornata, risultati e classifica

Terza Categoria Siciliana, gruppo Ragusa, oggi succede di tutto, Il San Paolo vince in 9 uomini e si riprende il primato, il Real Ragusa fanalino di coda, si prende i riflettori della domenica andando a vincere in casa della capolista per 3-4. Cade il Monterosso ed il San Paolo ringrazia, cade il Vittoria ed il Real Ragusa lascia l’ultimo posto in classifica. Goleada del Criscione Lupis che batte il Mazzarelli per 7-1, goleada anche per il Game Sport contro il Donnalucata. Il Cassaro cade di Misura.

La giornata:

Game Sport Ragusa – Atl Donnalucata 4-1

San Paolo – Vittoria 2-1

Criscione Lupis – Mazzarelli : 7-1

Monterosso – Real Ragusa 3-4

Primavera Acatese – Cassaro 1-0

La Classifica

San Paolo 27

Monterosso 26

Game Sport Ragusa 23

Criscione Lupis 22

Cassaro 12

Primavera Acatese 12

Donnalucata 11

Mazzarelli 10

Real Ragusa 6

Vittoria 3