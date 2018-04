Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Secondo Tempo : Al pronti via della seconda frazione di gioco, passa subito la Juve Stabia : Minuto 6, Simeri si inventa una apertura panoramica che serve Strefezza che invece di calciare serve a Canotto un delizioso pallone a porta vuota. Ancora Simeri protagonista con un pallonetto che termina alto di poco sulla traversa. La gara è tesa ,equilibrata ma non nervosa e Mastalli al minuto 34 Va vicino al goal con una conclusione dalla distanza. Girandola di sostituzioni da ambo le parti decretano 5 minuti di recupero con il Monopoli che prova a chiudere la Juve Stabia nella propria metà campo. Finisce 2-1 per la Juve Stabia che vola in classifica.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies