L’ultimo dell’anno la Sidigas Avellino lo festeggia alla grande, con una netta vittoria su Betaland Capo d’ per 97 a 69, raggiungendo al secondo posto Emporio Armani Milano a 18 punti ed a sole 2 lunghezze dalla capolista Brescia.

Una vittoria importante, che mette ancora più vigore nelle gambe e nella testa degli uomini allenati da coach Sacripanti che in conferenza stampa elogia tutta la squadra:

“Sono molto contento di aver chiuso il 2017, in questo modo e davanti a questo pubblico. Come ho detto spesso, questa squadra merita l’affetto della città e speriamo di dare sempre più dimostrazioni di carattere e di umiltà.

Da questa partita cogliamo tanti aspetti positivi, che vanno al di là dei 2 punti importantissimi conquistati. Innanzitutto mi ha fatto molto piacere notare l’intensità e l’attenzione che i ragazzi hanno messo per tutti e 40 i minuti, senza nessun momento di blackout, riuscendo a mettere in pratica tutto ciò che avevamo provato in allenamento. C’è da dire poi che, tranne i 30 minuti che ha giocato Filloy, sono riuscito a gestire il resto della squadra, dandogli non più di 25 minuti a testa: è questa la strada giusta per arrivare a fine stagione con giocatori non troppo stanchi.

Scrubb è un giocatore che porta tanta freschezza in campo e che dà sempre tantissima energia e qualità. Oltre lui, però, una menzione speciale va a D’Ercole, che ha tenuto difensivamente benissimo Maynor, giocatore di altissimo talento, anticipandolo su tutti i passaggi”.

Una partita tutta in discesa per la Sidigas che subito si porta in vantaggio e nonostante la reazione di Capo d’Orlando, chiude il primo quarto con 9 punti di distacco. Nel socondo quarto, non cambia la sceneggiatura dell’incontro, nonostante le invenzioni di Stojanovic, Maynor e Delas, nulla hanno potuto i volenterosi siciliani contro lo strapotere dirompente di Filloy, Rich, Fesenko, N’Diaye Fittipaldo, Lunen, Scrub, Zerini e D’Ercole. Nel finale di gara Sacripanti dà spazio anche ai giovanissimi Parlato, Sabatino e Mavric, quest’ultimo anche a canestro, l’ultimo che chiuderà la gara a favore dei Wolwers per 97 a 69.

Tabellino:

SIdigas 27 52 72 97

Capo D’Orlando 18 34 52 69

Classifica :

P. Squadre Punti Partite Punti Quoz. Punti V P F S 01.00 Germani Basket Brescia 20 10 2 955 840 113.690.476 02.00 Sidigas Avellino 18 9 3 972 918 105.882.353 03.00 EA7 Emporio Armani Milano 18 9 3 916 861 106.387.921 04.00 Fiat Torino 16 8 4 965 932 103.540.773 05.00 Umana Reyer Venezia 16 8 4 980 975 100.512.821 06.00 Banco di Sardegna Sassari 14 7 5 1006 954 105.450.734 07.00 Red October Cantù 12 6 6 1026 1040 0.98653846 08.00 Dolomiti Energia Trentino 12 6 6 928 929 0.99892357 09.00 Segafredo Virtus Bologna 12 6 6 972 925 105.081.081 10.00 Vanoli Cremona 10 5 7 971 975 0.99589744 11.00 Betaland Capo d’Orlando 10 5 7 806 920 0.87608696 12.00 Grissin Bon Reggio Emilia 8 4 8 870 891 0.97643098 13.00 Openjobmetis Varese 8 4 8 897 875 102.514.286 14.00 The Flexx Pistoia 8 4 8 907 982 0.92362525 15.00 VL Pesaro 6 3 9 912 987 0.92401216 16.00 Happy Casa Brindisi 4 2 10 893 972 0.91872428

Giovanni Esposito