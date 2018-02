Lecce vs Juve Stabia, lo spettatore interessato

Spettatore di questa partita, Lecce vs Juve Stabia,,sarà sicuramente Max Benassi,portiere che ha vissuto degli anni importanti sia in Puglia che a Castellammare di Stabia. Benassi,arrivò a Castellammare nell’anno di Ezio Capuano e piano piano,parata su parata,si prese il cuore dei tifosi. Dopo le Vespe ecco il Lecce e Benassi si fa grande anche nella massima serie. Memorabile la sua parata su Pazzini in un Lecce -Inter che decise la partita. Poi il ritorno a Castellammare dove nell’anno della retrocessione,Max Benassi,si dimostrò comunque portiere di categorie superiori . La storia è beffarda e Max torna nuovamente in Puglia. Saremmo curiosi di sapere dove il suo cuore batterà per questi 90 minuti di adrenalina pura. Il portiere spesso e’ opsite dei programmi su Mediaset Premium e chissa’ se in questa settimana dedichera’ un pensiero su questa partita.

Cenni Storici

Dopo aver giocato in Serie C1, Serie C2 e in Serie D con le maglie di Siena, Sangimignano, Poggibonsi, Sansovino e Juve Stabia, mantenendo in diverse stagioni una media inferiore a una rete subita a partita, nell’annata 2007-2008 ottiene la promozione in Serie B con la maglia del Sassuolo. Con il Sassuolo disputa 23 incontri di campionato subendo 22 reti. Si trasferisce quindi al Perugia in Prima Divisione, con la quale gioca fino al 2010. A Perugia gioca 66 partite in due stagioni subendo 64 gol.

Lecce

Si svincola quindi dalla squadra umbra che non si iscrive al campionato successivo ed è costretta a ripartire dalla Serie D, e viene ingaggiato dal Lecce, neopromosso in Serie A, con il quale firma un contratto annuale.

Nel campionato 2010-2011 svolge il ruolo di secondo portiere, sostituto del titolare Antonio Rosati. Esordisce con la maglia giallorossa il 27 ottobre 2010 nella partita di Coppa Italia contro il Siena, sua ex squadra: la sfida finisce sul 3-2 per i pugliesi. Debutta in Serie A all’ultima giornata, il 22 maggio 2011 in Lecce-Lazio (2-4), partita nella quale viene espulso.

Il 29 giugno 2011 rinnova con il Lecce per un altro anno. Con l’infortunio del portiere titolare Júlio Sérgio, Benassi esordisce il 16 ottobre 2011 nel campionato 2011-12 alla settima giornata, nella partita contro il Genoa (0-0). Con il passare delle giornate, complice anche l’infortunio al collega di reparto, conquista il posto da titolare. Il 10 febbraio 2012 rinnova il contratto con il Lecce fino al 2015.

Nella prima gara dei salentini nella stagione 2012-2013 contro la Cremonese, terminata 3-2 per il Lecce, Benassi para un rigore a Le Noci. Il 23 settembre 2012 indossa per la prima volta la fascia di capitano del Lecce. La stagione dei salentini si conclude con la sconfitta in finale play-off contro il Carpi.

I prestiti: Reggina, Juve Stabia e Arezzo

Il 13 agosto 2013 firma con la Reggina in Serie B. Dopo una parentesi non-entusiasmante con gli amaranto, l’8 gennaio 2014 Benassi si trasferisce in prestito alla Juve Stabia. La stagione 2013-2014 è stata molto negativa per il portiere, poiché ha vestito le maglie di due squadre entrambe retrocesse. Il 5 settembre si trasferisce in prestito all’Arezzo, che usufruiva del prolungamento del calciomercato in seguito al ripescaggio in Lega Pro.

Il ritorno a Lecce e di nuovo Arezzo

A fine stagione, al termine del prestito con la società toscana, fa ritorno al Lecce.

Torna tra i pali dei giallorossi il 2 agosto nel primo turno di Coppa Italia contro il Catanzaro, gara vinta dal Lecce 3-2 ai calci di rigore. Esordisce in Lega Pro nella stagione 2015-2016, nella prima gara del 6 settembre persa in casa 3-1 contro la Fidelis Andria. A partire dalla seconda giornata, perde la maglia da titolare in favore del collega Filippo Perucchini.

L’8 luglio 2016 viene ceduto, nuovamente a titolo temporaneo, all’Arezzo.

Dopo Caserta, Benassi e’ spesso ospite in Tv dei programmi Mediaset Premium