LETTERA APERTA DI ALLENATORI, DIRIGENTI, ISTRUTTORI E OPERATORI DEL BASKET CAMPANO- Riceviamo e pubblichiamo:

È ormai da tempo che ogni volta che abbiamo un’occasione di incontro tra colleghi, operatori, dirigenti è unanime la valutazione della situazione disastrata in cui versa il nostro movimento cestistico. La nostra regione, con le sue particolarità, e le sue difficoltà sia di carattere logistico che di carattere economico, merita un’attenzione altrettanto particolare da parte degli organi istituzionali per essere al servizio delle associazioni che vanno tutelate e non vessate o semplicemente “munte”, ma aiutate a portare avanti un’attività che ormai oggi ha dell’eroico. Ci siamo ritrovati tra amici e così come fatto riguardo all’inaccettabile formula del 3×3 under 16 e 18, abbiamo pensato di individuare alcuni punti essenziali da sottoporre ai prossimi candidati alle elezioni del consiglio regionale che si terranno fra circa 2 mesi. Punti che attendono di essere implementati dai suggerimenti e dalla collaborazione di tutti gli operatori. 1) RIFORMA DEI CAMPIONATI E DELLE LORO FORMULE PER QUANTO DI COMPETENZA REGIONALE: – Cercare di costruire una vera piramide e non una piramide rovesciata dove un vertice ampio sia sostenuto da una base minuscola. – Avere una serie C Gold a 16 squadre si è rivelata un fallimento totale nonché una missione impossibile nella nostra regione. Dunque, bisogna cercare di creare un campionato di Serie C unico o con un numero inferiore di squadre o con il coinvolgimento di province o regioni limitrofe. – La sussistenza di tre livelli di campionati giovanili è assolutamente inammissibile: eccellenza, Elite, regionale sono tre livelli che, come dimostrano i numeri da più stagioni a questa parte, non ne giustificano il mantenimento. Eliminare dunque il livello intermedio dell’elite darebbe sicuramente più senso sia al campionato di Eccellenza che a quello Regionale. – Eliminare eccessive ripetizioni di partite con doppie fasi e gironi supplementari con l’unico scopo di recuperare tasse gara da riscuotere dalle associazioni che già versano in grosse difficoltà economiche. Il numero di partite da giocare annualmente è inutilmente esorbitante, si arriva a giugno inoltrato per “allungare il brodo” con seconde fasi prive di logica, specie per le squadre non qualificate e fasi ad orologio che costringono ad incontrarsi sempre con le stesse avversarie. Senza tralasciare le trasferte isolane che riguardano sempre le stesse società con ingente aggravio di spese e senza più nemmeno il contributo a rimborso previsto negli scorsi anni ma solo una convenzione assurda che obbliga per forza a partire e tornare da e a Napoli. – Il movimento femminile inoltre è in grave sofferenza. Il numero di tesserate in costante diminuzione ha trovato una parziale soluzione nella deroga dei campionati misti fino all’under 14; norma che potrebbe essere estesa anche a campionati di età superiore per dare la possibilità a ragazze che non possono o vogliono spostarsi di continuare comunque l’attività agonistica. Inoltre l’attuazione di progetti ad hoc riferiti nei punti successivi sarebbe estremamente utile a dare una boccata d’ossigeno ad un settore che va fortemente incentivato. 2) CREAZIONE DI UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA FIP CAMPANIA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: – Creare dei veri e propri PON finanziati a cui le scuole del territorio possano aderire e mettere a disposizione delle associazioni del loro stesso territorio, in modo tale da non lasciare alla mercé assoluta della volontà dei dirigenti scolastici le associazioni sportive, o alla loro pura e volontaria opera il rapporto con gli enti medesimi che ormai è diventato molto complesso. Tale progetto necessita di impegno e dedizione dei vertici federali per essere portato avanti di fronte all’assoluto immobilismo degli ultimi dieci anni. Questo permetterebbe inoltre, specie alle piccole società di provincia e periferiche, di avere più strumenti per l’attività senza aggravio di spese e di poter essere competitive con altre discipline che hanno maggiori sirene di reclutamento. Fattore quest’ultimo molto importante, anche per portare al nostro sport una nuova linfa di ragazzi “di strada”, allargando lo spettro del nostro reclutamento. – L’ente federale regionale deve impegnarsi per dare supporto alle associazioni anche nel rapporto con gli enti proprietari delle palestre, Comune o Città Metropolitana per lo più, fornendo assistenza, supporto e presenza per garantire il pieno utilizzo possibile delle strutture stesse, creando laddove possibile basi di convenzioni da utilizzare come accordo tra le parti. – Un ulteriore supporto da fornire alle società dovrebbe essere quello di creare un collegamento, un sistema di informazione semplice da consultare in riferimento ai vari progetti CONI a cui eventualmente poter aderire o a cui poter concorrere alla partecipazione. Un collegamento tra enti sportivi non solo auspicabile ma estremamente necessario.

3) RIFORMA SOSTANZIALE DEL PROGETTO QUALIFICAZIONE TERRITORIALE PQT:

– Portare all’attenzione del Settore Squadre Nazionali e del CNA di Roma che l’abitudine alle

mega selezioni continuate nel tempo, atte unicamente a illudere ragazzini e genitori, solo per

poi doversi sorbire le solite polemiche di convocati e non convocati, sono inutili e dannose al

movimento. Il PQT dev’essere un momento di diffusione e propaganda del nostro sport ed uno

spot soprattutto nei territori più periferici. Gli interventi dello Staff Regionale potrebbero

essere itineranti e sviluppati per poli, svolti soprattutto nelle periferie e dovrebbero

coinvolgere unicamente atleti e associazioni legate a quello specifico territorio con altrettante

specifiche manifestazioni, incontri e riunioni riguardanti quel territorio e quelle associazioni con

le loro peculiarità. In questo modo si potrà essere di supporto anche alle piccole società che

non hanno grandi mezzi tecnici, organizzativi, strutturali e logistici, con un confronto continuo e

ripetuto nel tempo che potrà far crescere i propri giocatori e allenatori. Portare avanti in un

periodo di medio termine tale iniziativa, consentirà di raggiungere il maggior numero di

associazioni e tesserati senza snaturare la programmazione di tante associazioni che con tanta

fatica portano avanti la propria attività. A tal proposito sarebbe il caso di non continuare

allenamenti di monitoraggio con 40/50 ragazzi in campo e sempre le solite sedi, molto lontane

e difficili da raggiungere, senza obbligare le associazioni, ma lasciando loro libera scelta di

partecipazione; bisognerebbe aprirsi anche ad una pluralità di proposte tecniche che

prevedano un percorso all’inverso: non le società che raggiungono lo Staff Tecnico Regionale

saltuariamente ma che lo Staff vada dalle società raccogliendole in zone polo più semplici da

raggiungere. Basta spendere soldi in tornei e manifestazioni assolutamente inutili. Sufficiente il

Trofeo delle Regioni; sufficiente fermare il campionato relativo all’annata coinvolta in tale

manifestazione 15 giorni prima permettendo in quel lasso di tempo la preparazione della

manifestazione senza fare per più di un anno allenamenti con 30 persone e più che vengono

semplicemente sottratte alla programmazione delle loro società.

4) STIPULA DI UN PROTOCOLLO D’INTESA CON ASSOCIAZIONI DI INTEGRAZIONE ED

INTERMEDIAZIONE CULTURALE.

– Aprire il nostro mondo associazionistico al mondo degli stranieri, oggi totalmente assente nella

nostra regione; a parte l’isola Tam Tam, con le sue caratteristiche e la sua indubbia opera

meritoria, il movimento abbisogna di un intervento strutturale per aprirsi ad una nuova ed

ulteriore possibilità di crescita. Crescita ed occasione di integrazione che occorre però

strutturare attraverso interventi istituzionali per avviare tali rapporti con gli enti specifici del

settore.

5) RIFORMA DEI CAMPIONATI MINIBASKET ED EVENTI

– Ad oggi sono assolutamente pro forma e non rispondenti alle esigenze dei centri, dei bambini e

delle famiglie. Partite non giocate o rinviate, trasferte lunghe un’ora e più per far giocare solo

qualche minuto più di un bimbo. Bisogna strutturare dunque, per i centri che vorranno, varie

giornate nel corso dell’anno per dar vita a mini tornei dove però i bimbi possano aver modo di

giocare un periodo di tempo un po’ più congruo, dove la federazione debba mettere a

disposizione il proprio patrocinio ed i mini arbitri con una spesa contenuta per i centri.

– Le feste minibasket organizzate dal Comitato non hanno alcun senso di esistere a stagione

sportiva quasi terminata: dovrebbero invece essere organizzate in più periodi dell’anno per le

varie categorie, in maniera itinerante e in più province, per far si che l’obiettivo principale non

sia solo il momento di incontro e festa dei piccoli tesserati e dei centri, ma anche e soprattutto

un’ occasione di pubblicità e reclutamento per l’intero movimento regionale, individuando

spazi e occasioni per avvicinare ed invitare i non praticanti di quella zona, come se fosse una

fiera del minibasket dove tutte le associazioni possano avere immagine e risalto. Inoltre questo

tipo di evento potrebbe anche essere portato nelle scuole dove si sono svolti progetti con le

associazioni locali e dove si potrebbero coinvolgere le famiglie attraverso l’organizzazione di

dibattiti con altre figure importanti per lo sviluppo, come psicologi, sociologi, nutrizionisti, etc.

Partiamo da questi punti che sono a vostra disposizione per essere eventualmente modificati,

implementati, migliorati. Ma proviamo a porre all’attenzione di coloro che vorranno candidarsi a

RAPPRESENTARCI, idee da sviluppare e portare avanti, non solo a ricoprire una carica o sedersi su una

poltrona.

Firmato

Amoroso Emiliano

Attianese Pino

Borrelli Antonio

Brancaccio Benedetto

Cacace Catello

Callipo Francesco

Carillo Cristiano

Cascella Enrico

Castaldi Domenico

Cirillo Enrico

Coscione Teo

Costagliola Massimo

Cummaro Ciro

Curcio Ciro

Cusitore Vincenzo

D’Alessio Mauro

De Capua Claudia

De Martino Armando

De Masi Gaetano

De Pisapia Alfonso

De Vito Saverio

Del Gaudio Ferdinando

Del Prete Domenico

Del Prete Massimiliano

Di Giovanni Eugenio

Donadoni Paola

Esposito Pierluigi

Esposito Virgilio

Farese Domenico

Farina Antonio

Febbraio Nino

Federici Andrea

Ferraro Mario

Festinese Aldo

Finizio Andrea

Gagliardi Nicola

Galdiero Roberto

Gentile Antonio

Giannattasio Giovanni

Giordano Mario

Giuliotti Alessandro

Iorio Augusto

Izzo Alfredo

La Rocca Luca

Licursi Armando

Magliulo Vincenzo

Maresca Maurizio

Martone Nunzio

Merola Antonio

Mezzullo Fabio

Milano Michele

Minervini Francesco

Monda Giovanni

Monda Riccarda

Monteleone Francesco

Orazzo Marcello

Paci Pietro

Papa Claudio

Pappalardo Errico

Parrillo Adolfo

Passeggia Pasquale

Piccolo Giuseppe

Pinto Michele

Porcini Stefano

Pota Antonello

Ricciardi Massimo

Romano Agostino

Romeo Placido

Ronca Angelo

Russo Giorgio

Russo Fabrizio

Russo Valerio

Sabatino Luigi

Sacco Antonio

Sammarco Antonio

Savarese Luigi

Schettino Stefano

Scognamiglio Donato

Sepe Luigi

Serpico Mauro

Somma Alessandro

Stinga Giuseppina

Tedesco Davide

Torino Vincenzo

Trotta Maria

Vivenzio Giovanni

Zurolo Giuseppe