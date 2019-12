Link Campus University Stabia: La pallavolo Castellammare riconquista la vetta della classifica. Link Campus University Stabia vs Volley Casa D’or Casoria: 3 a 0!

Il campionato di serie D di pallavolo maschile si fa sempre più interessante per la compagine stabiese che, grazie alla vittoria di ieri sera sul Volley Casa D’or Casoria, riconquista la vetta della classifica condividendo il primato con Pol. Gabbiano Procida, in vetta entrambe a 17 punti.

Le parole di Mister Florio

“Partita importante: avevamo necessita di tutta la posta in palio. E così è stato.

L’atteggiamento positivo nel primo set ha fatto la differenza, al contrario delle altre gare sinora disputate, abbiamo espresso un buon gioco e dettato noi i tempi sin dall’inizio.

Il campionato è difficile, ogni partita, ogni set è una storia a sé, fatto di scambi lunghi ed alti e bassi sulle performance. Ad oggi stiamo ottenendo ottimi risultati considerando che stiamo lottando con tanti infortuni, alcuni di natura cronica, e con assenze dovute al lavoro.

Non mi è piaciuta la partenza nel secondo set in cui abbiamo avuto il calo di tensione di chi pensa di aver già vinto. Fortunatamente con il buon ingresso di Alessandro Amoruso (classe 2003, ndr), abbiamo messo in difficoltà la ricezione e quindi la costruzione del gioco da parte dei nostri avversarsi. Siamo addirittura riusciti a recuperare e vincere dal 19-23 al 25-23. Ottima prova davvero ed ottimo aiuto da parte dei giovani e di tutti gli elementi del gruppo. Stanno mostrando che la vera forza di questa squadra è veramente nell’amalgama.

Non dobbiamo sottovalutare la prossima gara fuori casa: tutti pronti e attenti ad un campo ostico.”

La Cronaca del match

Mister Florio scende in campo con la stessa formazione che ha contraddistinto la vittoria in quel di Coperchia Pellezzano: Abbagnale in cabina di regia con opposto Antonio Iacomino; al centro la diagonale Zaccaro-Borrelli e i martelli Moric – Renaudi, Somma libero.

Disponibili: Giannone (S), D’apice (S), Amoruso (in panchina come schiacciatore ricettore), Provenza (ieri in panchina come L2), Ruocco (P), Cannavacciuolo (C).

Il primo set dà subito l’aria che gli avversari se la vedranno dura in casa contro le ottime battute di Abbagnale e i perfetti contrattacchi messi a segno dalla sua truppa di attaccanti. Dal 10-10 al 16-10 fino 25-17.

Si va al secondo set: i gialloblé partono sotto per 0 a 4 dopo un errore arbitrale, tre errori punti della squadra di casa; gli avversari non devono far altro che non lasciare nulla al caso e riportare palla nel campo dei leoni. Mister Florio è costretto a chiamare il primo time-out già nei primi 10 punti del set; il richiamo del mister serve e la squadra si riprende fino a riportarsi sotto sul 16-18 e poi sul 19 pari. A questo punto, si spegne nuovamente la luce per i padroni di casa che vanno sotto per 19-23; nel frattempo Giannone per dare fiato a Renaudi in ricezione e Amoruso, convocato come schiacciatore-ricettore (seppur il suo ruolo naturale sia libero), entra in battuta sul centrale Zaccaro: è la svolta, il giovane piazza degli ottimi colpi in battuta tra cui un ace e i compagni ritrovano l’ordine giusto in muro difesa per riportarsi prima sul pari e poi per chiudere il set sul 25-23. Occasione sfumata da parte del Casa D’or per agguantare un set.

Terzo set: prestazione altalenante degli avversarsi e dei padroni di casa che non offrono grande spettacolo ai 70 (circa) presenti sugli spalti, ma tanto basta comunque ad aggiudicarsi set e match (ultimo parziale: 25-21).

I numeri

Best Scorer: Paolo Moric con 13 punti all’attivo

Iacomino: punti 11 (+7)

Renaudi: punti 10 (+8)

La vetta della classifica è stata riagguantata anche grazie al passo falso della Folgore Vairano che perde al tie-break in quel di Battipaglia (dove la Link Campus aveva vinto per 3 a 1 alla quarta giornata), permettendo il sorpasso da parte dei leoni stabiesi, che si appaiano in cima alla classifica con Procida.

Prossimo match: venerdì sera in quel di Marigliano, penultima in classifica a 4 punti, appuntamento ore 20.30!

LET’S PLAY VOLLEY!!!