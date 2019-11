Pallanuoto: CC Ortigia conferma il secondo posto in solitaria

Pallanuoto CC Ortigia: nella 9a giornata di A1 maschile il CC Ortigia batte il CC Napoli e continua a mantenere la seconda piazza

Pallanuoto CC Ortigia: Per la 9a giornata di Serie A1 Maschile di pallanuoto il CC Ortigia batte in trasferta il CC Napoli per 13-8 e mantiene la seconda posizione con 24 punti a -3 da Recco, e +2 su Sport Management che occupa la 3a piazza.

Continua dunque il sogno del CC Ortiga dei record, con 8 vittorie su 9.

La gara non è mai stata in discussione, i biancoverdi sono sempre stati in vantaggio nei primi tre tempi, solo il quarto tempo conclusosi con il parziale di 4-4.

Grande trascinatore Capitan Giacoppo che alla fine chiude con 4 realizzazioni, ed il solito immenso Tempesti che para l’ennesimo rigore.

Il Tabellino

CC NAPOLI-CC ORTIGIA 8-13 (2-3/1-2/1-4/4-4)

CC NAPOLI: F. Altomare, A. Zizza, Orlando, Travaglini, G. Confuorto 1, D. Cerchiara 1, G. Massa 1, G. Patterson 1, M. Halajian, D. Mutariello, B. Borrelli 3, Esposito 1, Vassallo. All. AndrÈ

CC ORTIGIA: S. Tempesti, F. Cassia 1, M. Abela, G. La Rosa 2, S. Di Luciano 1, F. Ferrero 1, Giacoppo 4, Gallo, L. Giribaldi, S. Rossi 1, Vidovic 1, Napolitano 2, E. Caruso. All. Piccardo

Arbitri: Castagnola e Severo

Note : nel primo tempo Giacoppo (O) fallisce un rigore (parato). Nel secondo tempo Esposito (N) fallisce un rigore (parato).

Usciti per limite di falli: Abela (O) nel terzo tempo, Cassia (O) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: N 3/10 + 1 rigore, O 3/7+ 2 rigori. Spettatori: 100.

La Cronaca

Nel primo tempo conlusosi col parziale di 2-3,

Apre le danze Napolitano dopo 2:44 15″ , e Napoli trova il pari con Borelli. Al 4:29 e’ nuovamente Ortigia a portarsi avanti sempre con Napolitano. Un Minuto dopo Napoli trova nuovamente il pari con Esposito. Siamo a 5:47 Capitan Giacoppo fallisce un rigore. Ma bastano 9 secondi per farsi perdonare e realizza il 2-3.

Il Secondo Tempo termina con il parziale di 1-2

01:42 CC NAPOLI: ESPOSITO ha fallito un rigore 01:55 CC ORTIGIA: S. DI LUCIANO ha segnato un gol 04:10 CC ORTIGIA: G. LA ROSA ha segnato un gol in superiorità numerica 04:25 CC NAPOLI: B. BORRELLI ha segnato un gol.

Il Terzo Tempo termina con il parziale di 1-4

01:12 CC ORTIGIA: F. FERRERO ha segnato un gol 03:20 CC ORTIGIA: G. LA ROSA ha segnato un gol 03:35 CC NAPOLI: G. PATTERSON ha segnato un gol in superiorità numerica 04:16 CC ORTIGIA: S. ROSSI ha trasformato un rigore 05:31 CC ORTIGIA: GIACOPPO ha segnato un gol in superiorità numerica

Il Quarto Tempo termina 4-4

01:10 CC NAPOLI: B. BORRELLI ha segnato un gol 02:20 CC ORTIGIA: VIDOVIC ha segnato un gol 02:39 CC NAPOLI: G. MASSA ha segnato un gol in superiorità numerica 03:19 CC ORTIGIA: F. CASSIA ha segnato un gol 05:13 CC NAPOLI: G. CONFUORTO ha segnato un gol in superiorità numerica 05:38 CC NAPOLI: D. CERCHIARA ha segnato un gol 06:27 CC ORTIGIA: GIACOPPO ha segnato un gol 07:39 CC ORTIGIA: GIACOPPO ha segnato un gol

Prossimo turno, valevole per la 10a giornata, Big Match alla Paolo Cardarella per l’Ortigia che ospiterà Brescia, mentre il CC Napoli giocherà in trasferta contro la Roma Nuoto.

foto copertina di repertorio