Campionato Italiano Regionale – La piscina Scandone riapre i battenti dopo il lungo lockdown dovuto al Covid19, con il primo evento ufficiale fortemente voluto dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello e dal presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Trapanese, il Primo Campionato Italiano di Categoria su base regionale dopo le Universiadi 2019.

Il CR campano ha convocato gli stessi attori protagonisti dell’organizzazione delle Universiadi, Luca Piscopo, Lello Avagnano, Ottorino Altieri, Alessio Adamo ed Enzo Allocco, il risultato non poteva che non dare ottimi risultati, organizzazione perfetta, norme anti Covid perfettamente rispettate da tutti, atleti organizzatori e addetti ai lavori .

La piscina Scandone si presenta bella come dopo la ristrutturazione, anche se rispetto alle Universiadi con qualche impianto tecnologico in meno, ma dei quali pochi se ne sono accorti, soprattutto gli atleti, che anche se un po a corto di preparazione hanno dato il loro meglio per raggiungere i risultati sperati in questa prima gara ufficiale, sfruttando a dovere anche la seconda vasca per il warm up degli e la centrale, per le gare.

A distanza di un anno dai Giochi universitari, che ne fecero il fiore all’occhiello fra gli impianti ristrutturati, si riparte con slancio quindi le tre giornate sono state piene di partecipanti provenienti da tutte la società di nuoto della regione, quasi 500 atleti provenienti da Napoli e dalle altre città della Campania ,40 giudici e 30 cronometristi e nuotatori di assoluto livello come Andrea Manzi e Marcello Guidi (Canottieri Napoli – Fiamme Oro), Vincenzo Cesario (Olimpic Nuoto Napoli), Luca Amura (Alba Oriens), Roberta Piano Del Balzo e Sveva Schiazzano (Sporting Club Flegreo), Stefano Ballo, già qualificatosi per le Olimpiadi di Tokyo.

Di seguito una gallery della manifestazione regionale.