Correre in Campania – A partire da domani lunedì 4 Maggio, in Campania si potrà passeggiare a tutte le ore indossando obbligatoriamente la mascherina. Viceversa, si potrà correre solo la mattina e solo nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 8.30. I podisti potranno correre senza indossare la mascherina, ma dovranno portarla comunque dietro per indossarla, qualora si vengano a trovare in prossimità di altre persone.

Correre in Campania, una guida per fare chiarezza

In 24 ore, in merito all’attività motoria consentita in Campania, si sono alternati un ordine ed un contrordine che hanno generato non poca confusione. Di seguito una guida di facile consultazione, nata grazie alla collaborazione di Wellrunners, SOS Stabia, Wellrunner e Stabia Run per rispondere ad alcuni interrogativi.