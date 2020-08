A Ferragosto, Tortu e Jacobs torneranno a sfidarsi sui 100 metri. Ecco tutte le info per seguirli.

Domani, con batterie alle ore 13.50 e finale alle ore 15 in diretta su atletica.tv, Filippo Tortu (leggi qui la nostra intervista durante la QuaRunTena) e Marcell Jacobs si sfideranno a La Chaux-De Fonds nei 100 metri.

In Svizzera, a poco meno di mille metri di quota, in uno degli scenari più veloci d’Europa, lo sprinter delle Fiamme Gialle e il velocista delle Fiamme Oro non saranno soli e troveranno sulla loro strada anche lo svizzero da 10.11 Silvan Wicki. Tutti proveranno a scendere sotto i 10″, tempo battuto solo da Tortu 2 anni orsono a Madrid.

Gli iscritti alle gare

“Non vedo l’ora che sia Ferragosto per iniziare a correre sui tempi che avevo immaginato a inizio anno e che sicuramente non sono quelli mostrati finora.

Dopo la gara di Langenthal, in cui finalmente ho ritrovato le sensazioni che ho sempre avvertito quando vado forte, posso andare in pista e gareggiare per esprimere al meglio tutto l’allenamento fatto in Sardegna negli ultimi giorni. Come sempre, Olbia è stata importante anche per l’aspetto psicologico e non soltanto per quello fisico.

Marcell a Turku ha dato nuovamente prova di essere un grande velocista, questo è certamente uno stimolo in più per me e sono contento che abbia deciso di venire a La Chaux-de-Fonds”.