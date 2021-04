Tropea è il “Borgo dei borghi 2021”, la “Perla del Tirreno” si è aggiudicata il titolo assegnato da Rai3 battendo le città finaliste. Sul podio Banuei (Sardegna) e Geraci Sicuro (Sicilia) rispettivamente secondo e terzo posto.

Tropea, Borgo dei Borghi 2021

Una rivincita per la “Perla del Tirreno” dopo la delusione per l’esclusione dalla fase finale del riconoscimento di Capitale della Cultura.

L’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia, giunta all’ottava edizione, ha messo in competizione luoghi bellissimi. Sbaragliare la concorrenza non era affatto scontato. Anche le altre località sono molto ambite per le bellezze naturali, per l’arte, la cultura e l’enogastronomia. Le votazioni si sono chiuse domenica 21 marzo scorso e Tropea con i suoi panorami mozzafiato, le sue bellissime spiagge e il suo mare cristallino, l’ha spuntata.

Diretto il commento dell’Amministrazione comunale, sulla propria pagina Facebook, che dopo aver appreso la notizia della vittoria ha commentato così: “BBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM”.

Raggiungere Tropea in auto

L’autostrada è l’arteria principale della Calabria (A2 Autostrada del Mediterraneo- ex A3 SALERNO – REGGIO CALABRIA) collegata con strade trasversali anche al principale asse viario del versante ionico, la SS 106 Jonica/E-90.

Le trasversali principali sono:

➡ Svincolo Sibari SS 534 Sibari (A3-Sibari) collega la Piana di Sibari e la jonica cosentina;

➡ Svincolo Rende – Cosenza Nord SS 107 Silana Crotonese (Paola- Crotone) collega il crotonese;

➡ Svincolo Lamezia Terme, SS 280 dei Due Mari (Lamezia-Catanzaro) collega il catanzarese;

➡ Svincolo di Pizzo Calabro, ex SS522 (Bivio Angitola – Tropea) collega la costa degli Dei da Pizzo Calabro fino a Tropea – Capo Vaticano – Ricadi;

➡ Svincolo Rosarno, SS 682 Jonio-Tirreno (Rosarno-Gioiosa) collega la fascia Jonica del reggino e il basso Vibonese (Nicotera, Limbadi e Joppolo)

(foto in copertina pubblica su Facebook)