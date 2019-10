Da diversi anni l’Italia è una delle mete più ambite per le coppie straniere che decidono di pronunciare il fatidico sì. Un giro d’affari che tocca cifre da record; un vero e proprio fenomeno che prende il nome di Wedding Tourism.

Il Bel Paese

Arte, cultura, clima, tradizione enogastronomica, location da sogno, scorci romantici sono le carte vincenti con le quali il Bel Paese ogni anno attira un numero sempre crescente di stranieri che decidono di celebrare in Italia le proprie nozze.

Coppie di tutto il mondo che per il giorno più bello della loro vita sono disposte a spendere budget piuttosto importanti pur di avere un matrimonio davvero originale.

Ad amplificare il sogno di tanti di celebrare le proprie nozze in Italia ci hanno pensato diverse celebrità come George Clooney e Amal Alamuddin che hanno scelto la romantica città di Venezia per celebrare le proprie nozze, ma anche Tom Cruise e Katie Holmes i quali si sono sposati in una meravigliosa location sul Lago di Bracciano. E ancora Justin Timberlake e Jessica Biel i quali hanno scelto la costiera salentina per il loro giorno più bello.

Wedding Tourism, di cosa si tratta?

Quando si parla di wedding tourism si fa riferimento ad un concetto di viaggio molto ampio. Non si tratta semplicemente della coppia che vola in un altro paese per rendere il giorno del proprio matrimonio indimenticabile, ma si tratta di tutta una serie di eventi ad esso collegati.

Alla celebrazione del matrimonio, inteso come momento clou del viaggio si aggiungono eventi collaterali quali l’addio al celibato/nubilato, il viaggio di nozze, il ricevimento, il soggiorno dei propri ospiti.

Insomma il wedding tourism mette in moto un grande indotto: dai catering alle strutture ricettive, dai cake designer ai film maker, dagli organizzatori alle associazioni culturali e così via. Una settore, dunque, in crescita che offre tante nuove opportunità professionali.

Wedding Tourism: Le location preferite dagli stranieri

Da una recente indagine è emerso che sul podio delle regioni italiane preferite dagli stranieri per celebrare il loro giorno più bello ci sono la Toscana, la Campania e la Puglia.

Le campagne del Chianti, la costiera amalfitana e quella sorrentina e le rustiche masserie pugliesi sono tra le location più richieste dagli sposi.

Seguono il Veneto per l’atmosfera magica offerta da Venezia, oltre che per la romantica storia di Giulietta e Romeo. Naturalmente, tra le mete preferite dagli stranieri non poteva mancare la Città Eterna ed anche diversi territori laziali come la zona dei Castelli Romani.