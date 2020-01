Capua – Sabato 1° febbraio alle 9.30 la presentazione del progetto nella chiesa di San Salvatore a Corte.

comunicato stampa

“Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presenta il PROGETTO ACCESSIBILITA’ all’ARTE, che consentirà ai visitatori ipovedenti e non vedenti di godere, attraverso un’esperienza tattile, delle opere bidimensionali dei siti “Aperti per Voi” a Capua.

“Aperti per Voi”, grazie all’impegno dei soci volontari del Touring Club Italiano, favorisce l’accesso a luoghi di cultura in tutta Italia altrimenti chiusi al pubblico. A Capua i luoghi “Aperti per Voi” sono le Chiese di San Salvatore, San Michele e San Giovanni a Corte.

Il progetto “ACCESSIBILITA’ all’ARTE” verrà presentato sabato 1° febbraio nella chiesa di San Salvatore a Corte, alla presenza del Presidente Regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Parroco della Cattedrale e del Centro Storico della Città Capua e del Sindaco di Capua; il progetto si arricchisce di nuove esperienze, dopo quella degli affreschi medioevali della chiesa di Santa Maria de Lama a Salerno e delle opere delle Chiese dei Santi Severino e Sossio e di San Giorgio Maggiore a Napoli.

L’elevato grado di tecnologia e di professionalità, gratuitamente fornito dagli operatori del Centro SInASPi, guidati dal Prof. Alessandro Pepino del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, permetterà di condividere un’immagine bidimensionale di un bene artistico anche con chi non ha mai potuto farlo per la natura stessa dell’oggetto rappresentato. Sono già, infatti, di largo uso tecnologie per la riproduzione di soggetti tridimensionali, come sculture o architetture, mentre la rappresentazione di soggetti bidimensionali, come quadri, affreschi o arazzi, è tuttora oggetto di studio e perfezionamento.

“Crediamo che questo strumento darà nuove possibilità d’accesso all’arte per i non vedenti – ha spiegato Vincenzo Massa, Presidente Regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) della Campania – e sarà un altro passo in avanti per ottenere una sempre migliore inclusione dei minorati della vista”.

“Siamo felici – ha dichiarato il prof. Alessandro Pepino, dell’Università Federico II – di aver contribuito alla realizzazione del progetto: il Centro di Ateneo SInAPSi è al fianco della società civile nella promozione del progresso culturale e tecnologico, promuovendo attività ed eventi volti allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro territorio”. “

CHIESA di SAN SALVATORE A CORTE via Principi Longobardi 10 – Capua (CE) SITO “APERTI PER VOI” DEL TOURING

Sabato 1° febbraio 2020 – ore 9,30

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ACCESSIBILITÀ ALL’ARTE A CAPUA

Riproduzioni Tattili delle Opere Bidimensionali dei siti “Aperti per Voi” in Capua per ipovedenti e non vedenti in collaborazione con il Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

SALUTI

• DR. ANNAMARIA TROILI – CONSOLE DEL TOURING CLUB ITALIANO

• DR. MICHELE MELE – SOCIO ATTIVO DEL CLUB DI TERRITORIO DI SALERNO – GRUPPO “TOURING GIOVANI” – AUTORE DEL PROGETTO “ACCESSIBILITÀ ALL’ARTE”

• RAG. ANTONIO LA GAMBA – CONSOLE DEL TOURING CLUB ITALIANO – COORDINATORE DEL CLUB DI TERRITORIO “TERRA DI LAVORO”

INTERVENTI

• DR. VINCENZO MASSA – PRESIDENTE REGIONALE DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) DELLA CAMPANIA

• PROF. ALESSANDRO PEPINO – DIPARTIMENTO INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – RESPONSABILE PER LA DISABILITÀ E DSA DEI CENTRO DI ATENEO SINAPSI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

• DON GIANNI BRANCO – PARROCO DELLA CATTEDRALE E DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI CAPUA

• ARCH. LUCA BRANCO – SINDACO DI CAPUA

• ING. GIOVANNI PANDOLFO – CONSIGLIERE DEL TOURING CLUB ITALIANO – CONSOLE REGIONALE PER LA CAMPANIA.